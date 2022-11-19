Шунин: «Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры»

Голкипер «Динамо» и сборной России высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию.

Не обидно, что УЕФА и ФИФА закрыли нам шанс попробовать себя на крупных турнирах? Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения. Но ситуация такая, какая есть. Комментировать ее нет смысла. Я рад, что нам сейчас удается собираться и играть против других сборных.

Переход России в Азиатскую конфедерацию футбола? Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться.