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Шунин: «Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры»

вчера, 09:44

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию.

Не обидно, что УЕФА и ФИФА закрыли нам шанс попробовать себя на крупных турнирах? Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения. Но ситуация такая, какая есть. Комментировать ее нет смысла. Я рад, что нам сейчас удается собираться и играть против других сборных.

Переход России в Азиатскую конфедерацию футбола? Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:00
а кто сказал что в Азии дадут играть? Или Азия не под ФИФА разве?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:06
Пустая и уже надоевшая болтовня - неужели не понятно, что мы либо будем играть в Европе, или не будем ни где.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:39
Думаю, что участие в нормальных официальных играх для наших пока увы закрыто!
drug01
drug01
вчера в 10:18
Надо играть любые игры ответственно
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