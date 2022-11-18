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Бояринцев: «На чемпионате мира победит европейская сборная»

вчера, 22:40

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем чемпионате мира.

Первый раз за всё время холодно отношусь к чемпионату мира, нет никаких ожиданий. Плюс наша сборная там не выступает. По возможности, конечно, буду смотреть матчи. Всегда интересно посмотреть на разные идеи, которые задумывают тренеры — это возможность что-то подчеркнуть для себя.

Буду ли за кого переживать? Знаете, буду просто смотреть матчи для своего кругозора, как учебное пособие для тренерской деятельности. Кто фаворит этого чемпионата мира? Все почему-то говорят, что сборная Аргентины фаворит турнира. Мне кажется, в этом году победит европейская сборная, и в финале точно будет страна из Европы.

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Все комментарии
pvs9qg973d7m
pvs9qg973d7m
сегодня в 06:22
Мундиаль выиграет Бразилия, скриньте!
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 02:22
Уругвай выиграет чемпионат мира и точка!
амурец
амурец
сегодня в 01:58
Кстати действительно не понятно почему Аргентина фаворит
Futurista
Futurista
сегодня в 00:14
Бояринцев сказал - и точка...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:10
Аргентину многие переоценивают.
minai
minai
вчера в 23:18
Ну, это мы ещё посмотрим.
протон
протон
вчера в 22:47, ред.
Ну, тут Мнение Бояринцева - сугубо субъективное мнение.
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