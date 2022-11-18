Бояринцев: «На чемпионате мира победит европейская сборная»

Бывший футболист «Спартака» высказался о предстоящем чемпионате мира.

Первый раз за всё время холодно отношусь к чемпионату мира, нет никаких ожиданий. Плюс наша сборная там не выступает. По возможности, конечно, буду смотреть матчи. Всегда интересно посмотреть на разные идеи, которые задумывают тренеры — это возможность что-то подчеркнуть для себя.

Буду ли за кого переживать? Знаете, буду просто смотреть матчи для своего кругозора, как учебное пособие для тренерской деятельности. Кто фаворит этого чемпионата мира? Все почему-то говорят, что сборная Аргентины фаворит турнира. Мне кажется, в этом году победит европейская сборная, и в финале точно будет страна из Европы.