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Энрике: «Мы не пользуемся тактикой с ложной девяткой»

вчера, 10:40

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о тактике своей команды.

В футболе полно шаблонов, и я хочу развенчать миф: мы не пользуемся тактикой с ложной девяткой. У нас выходят Мората, Марко Асенсио, Ольмо, они должны занимать одну и ту же зону. Но у каждого из них свои данные. Можете думать, что хотите, но это не ложная девятка.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:06
Им бы форварда хорошего, цены бы им не было. Крутят, вертят, плетут вологодские кружева, а на выходе частенько ноль. Но чем испанцы мне импонируют, так это коллективным отбором, отлаженным до автоматизма. Не успеет игрок соперника получить мяч, а тут как тут два - три испанца, которые не дают ему спокойно вздохнуть и перекрывают все возможные пасы на партнёров.
Все мобильные, поджарые, как охотничьи борзые, и главное - 90 мин. не устают, играют в одном высоком темпе.
Шансы на победу в ЧМ ? Они есть у всех, кроме азиатских и африканских команд.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:42
Все уже давно знают как играет Сб. Испании!
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