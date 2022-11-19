Энрике: «Мы не пользуемся тактикой с ложной девяткой»

Главный тренер сборной Испании поделился мнением о тактике своей команды.

В футболе полно шаблонов, и я хочу развенчать миф: мы не пользуемся тактикой с ложной девяткой. У нас выходят Мората, Марко Асенсио, Ольмо, они должны занимать одну и ту же зону. Но у каждого из них свои данные. Можете думать, что хотите, но это не ложная девятка.