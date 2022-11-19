Сунесс считает, что сборная Аргентины попадёт в финал чемпионата мира

Бывший тренер «Ливерпуля» считает, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины выйдет в финал чемпионата мира в Катаре со своей национальной командой.

Сборная Аргентины изменится, если сыграет лучшая версия Месси. Думаю, это случится на его последнем чемпионате мира.

Кстати, если Месси выйдет со своей командой в финал, то это будет его 1000-я игра. Мне кажется, что сама судьба написала этот сценарий.