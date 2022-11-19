Сунесс считает, что сборная Аргентины попадёт в финал чемпионата мира

Бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в финал чемпионата мира в Катаре со своей национальной командой.
Сборная Аргентины изменится, если сыграет лучшая версия Месси. Думаю, это случится на его последнем чемпионате мира.
Кстати, если Месси выйдет со своей командой в финал, то это будет его 1000-я игра. Мне кажется, что сама судьба написала этот сценарий.
Обычно когда так агрессивно кричат про сборную, то она проваливается. Сильнейшая версия Месси была когда он наколотил 91 гол за год. Сейчас он тоже силен, но точно слабее себя самого прежних лет. Но все равно удачи Месси!
Обычно когда так агрессивно кричат про сборную, то она проваливается. Сильнейшая версия Месси была когда он наколотил 91 гол за год. Сейчас он тоже силен, но точно слабее себя самого прежних лет. Но все равно удачи Месси!