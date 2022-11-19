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Сунесс считает, что сборная Аргентины попадёт в финал чемпионата мира

вчера, 08:21

Бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в финал чемпионата мира в Катаре со своей национальной командой.

Сборная Аргентины изменится, если сыграет лучшая версия Месси. Думаю, это случится на его последнем чемпионате мира.

Кстати, если Месси выйдет со своей командой в финал, то это будет его 1000-я игра. Мне кажется, что сама судьба написала этот сценарий.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:53
Очень большое давление на Аргентину, особенно на Месси. Все ждут, даже требуют от них победы на ЧМ.
Обычно когда так агрессивно кричат про сборную, то она проваливается. Сильнейшая версия Месси была когда он наколотил 91 гол за год. Сейчас он тоже силен, но точно слабее себя самого прежних лет. Но все равно удачи Месси!
monah-10
monah-10
вчера в 08:32
Выйграют, в финале будут Аргентина-Бразилия, пусть счет 3-1 будет, и три голевые Месси отдаст.
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