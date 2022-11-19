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Почеттино: «Я надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира»

вчера, 09:22

Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино надеется, что нападающий парижан и сборной Аргентины Лионель Месси выиграет чемпионат мира.

Могу ли сравнить нынешнюю сборную Аргентины с командой образца 2002 года? Я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что Лео выиграет чемпионат мира. Он этого заслуживает.

В отличие от Аргентины Бьелсы, победа на Копа Америка помогла стать увереннее в своих силах. Месси находится на пике зрелости, он позволяет Аргентине всерьез претендовать на трофей. Беспроигрышная ситуация.

В 2002 году Аргентина не вышла из группы с Англией, Швецией и Нигерией.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:42
Выйграть он не выйграет ,кишка тонка,а вот купить -это он умеет!!!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:46
Навряд ли сборная Аргентины выиграет этот чемпионат.
cska1948
cska1948
вчера в 09:44
По мнению Почеттино, из ВСЕЙ сборной Аргентины только ОДИН Мессии заслуживает стать чемпионом мира. Но футбол коллективная игра, а значит сборная Аргентины не выиграет ЧМ.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 09:25
Дырку от бублика получит,а не кубок))
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:25
Всё может быть. У Аргентины хорошие шансы.
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