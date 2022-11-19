Почеттино: «Я надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира»

Экс-тренер ПСЖ надеется, что нападающий парижан и сборной Аргентины выиграет чемпионат мира.

Могу ли сравнить нынешнюю сборную Аргентины с командой образца 2002 года? Я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что Лео выиграет чемпионат мира. Он этого заслуживает.

В отличие от Аргентины Бьелсы, победа на Копа Америка помогла стать увереннее в своих силах. Месси находится на пике зрелости, он позволяет Аргентине всерьез претендовать на трофей. Беспроигрышная ситуация.