Отавиу: «Мы все мечтаем о победе Португалии на мировом первенстве»

Футболист сборной Португалии Отавиу высказался о целях команды на чемпионате мира в Катаре.
Ожидания огромные. Я уже рад тому, что нахожусь в составе команды, искренне благодарен, хочу быть максимально полезным. Если у каждого будет такой настрой, то у нас все получится.
Цель — победа на чемпионате мира? Разумеется! Мы все мечтаем о победе Португалии на мировом первенстве. Мы это сделаем. Понимаем, что нужно идти от игры к игре, коллективная работа нам поможет.
Вот тренер слабый с устаревшим футболом, который не приносит результат в последние годы. Это даже видно по тренерам, которые проповедуют примерно такого же стиля футбол: Аллегри, Симеоне.
Вот тренер слабый с устаревшим футболом, который не приносит результат в последние годы. Это даже видно по тренерам, которые проповедуют примерно такого же стиля футбол: Аллегри, Симеоне.