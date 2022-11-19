Отавиу: «Мы все мечтаем о победе Португалии на мировом первенстве»

Футболист сборной Португалии высказался о целях команды на чемпионате мира в Катаре.

Ожидания огромные. Я уже рад тому, что нахожусь в составе команды, искренне благодарен, хочу быть максимально полезным. Если у каждого будет такой настрой, то у нас все получится.

Цель — победа на чемпионате мира? Разумеется! Мы все мечтаем о победе Португалии на мировом первенстве. Мы это сделаем. Понимаем, что нужно идти от игры к игре, коллективная работа нам поможет.