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Отавиу: «Мы все мечтаем о победе Португалии на мировом первенстве»

вчера, 09:57

Футболист сборной Португалии Отавиу высказался о целях команды на чемпионате мира в Катаре.

Ожидания огромные. Я уже рад тому, что нахожусь в составе команды, искренне благодарен, хочу быть максимально полезным. Если у каждого будет такой настрой, то у нас все получится.

Цель — победа на чемпионате мира? Разумеется! Мы все мечтаем о победе Португалии на мировом первенстве. Мы это сделаем. Понимаем, что нужно идти от игры к игре, коллективная работа нам поможет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:16
Состав у Португалии один из сильнейших. По звезде в каждой линии. Теперь даже защитная и вратарская линия без вопросов (если, конечно, Кошта будет основным). Такие звезды как Кансело, Диаш, Пепе (тестикулы и победный опыт), Бернардо, Феликс и Леао способны привести к финалу.
Вот тренер слабый с устаревшим футболом, который не приносит результат в последние годы. Это даже видно по тренерам, которые проповедуют примерно такого же стиля футбол: Аллегри, Симеоне.
ОПС
ОПС
вчера в 10:43
Вряд ли Португалия чего то сможет достичь на ЧМ. Зря мечтают.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:03
Не ну мечтать то не вредно, но Порту сейчас уже не то...
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