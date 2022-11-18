Чемпион мира 2002 года Денилсон: «Бразилия может выиграть ЧМ-2022»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Денилсон поделился ожиданиями от выступления «Селесао» на предстоящем мундиале.
У этой сборной Бразилии очень сильные игроки, которые могут победить на чемпионате мира. Уровень состава Тите действительно высок.
Главная звезда сборной? Очевидно, Неймар. Он может привести сборную Бразилии к победе.
Каждый мундиаль это отдельная история. Испания 2010 была машиной, сплоченный коллектив лучших игроков Реала и Барсы, лучших клубов мира. Немцы в 2014 реально всех рвали и многие ждали их победы наравне с Аргентиной, не сложилось для тех, но матч был равный. В 2018 Франция по составу была сбалансированной и многие ставили на их победу. Та же ФИФА 3 раза подряд угадала победителя. Сейчас сильных европейских сборных нет, у всех свои проблемы среди фаворитов, а климат и ЧМ посреди сезона им очень сильно навредит. Странам ЮА в Катаре будет играть проще, но опять же это лично мое мнение. Вы можете считать справедливо, что европейские сборные традиционно выступят лучше за последние годы
Каждый мундиаль это отдельная история. Испания 2010 была машиной, сплоченный коллектив лучших игроков Реала и Барсы, лучших клубов мира. Немцы в 2014 реально всех рвали и многие ждали их победы наравне с Аргентиной, не сложилось для тех, но матч был равный. В 2018 Франция по составу была сбалансированной и многие ставили на их победу. Та же ФИФА 3 раза подряд угадала победителя. Сейчас сильных европейских сборных нет, у всех свои проблемы среди фаворитов, а климат и ЧМ посреди сезона им очень сильно навредит. Странам ЮА в Катаре будет играть проще, но опять же это лично мое мнение. Вы можете считать справедливо, что европейские сборные традиционно выступят лучше за последние годы