Чемпион мира 2002 года Денилсон: «Бразилия может выиграть ЧМ-2022»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии поделился ожиданиями от выступления «Селесао» на предстоящем мундиале.

У этой сборной Бразилии очень сильные игроки, которые могут победить на чемпионате мира. Уровень состава Тите действительно высок.

Главная звезда сборной? Очевидно, Неймар. Он может привести сборную Бразилии к победе.