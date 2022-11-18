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Чемпион мира 2002 года Денилсон: «Бразилия может выиграть ЧМ-2022»

вчера, 18:42

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Денилсон поделился ожиданиями от выступления «Селесао» на предстоящем мундиале.

У этой сборной Бразилии очень сильные игроки, которые могут победить на чемпионате мира. Уровень состава Тите действительно высок.

Главная звезда сборной? Очевидно, Неймар. Он может привести сборную Бразилии к победе.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:26
Пока не делал расклады по группам и 1/8, но чисто по составам жду в 1/4 Бразилию, Аргентину, Уругвай, Францию, Англию, Португалию, Бельгию, Данию. В 1/2 Бразилию Аргентину против Португалии Англии. И финал пусть условно будет Аргентина-Англия. Считаю, что Англия, Португалия и Дания сильно недооценены.
протон
протон
сегодня в 00:23
Не знаю почему так все верят в европейские сборные, реально же все выглядят слабо на фоне той же Бразилии и Аргентины. Лидеры по делу, как Португалия может быть ниже такой Бельгии не понимаю. Сербия может всех удивить, организованная команда. Тут фактор Катара очень помешает европейским командам, будет много сенсаций и вылетов ещё с группового этапа.

Каждый мундиаль это отдельная история. Испания 2010 была машиной, сплоченный коллектив лучших игроков Реала и Барсы, лучших клубов мира. Немцы в 2014 реально всех рвали и многие ждали их победы наравне с Аргентиной, не сложилось для тех, но матч был равный. В 2018 Франция по составу была сбалансированной и многие ставили на их победу. Та же ФИФА 3 раза подряд угадала победителя. Сейчас сильных европейских сборных нет, у всех свои проблемы среди фаворитов, а климат и ЧМ посреди сезона им очень сильно навредит. Странам ЮА в Катаре будет играть проще, но опять же это лично мое мнение. Вы можете считать справедливо, что европейские сборные традиционно выступят лучше за последние годы
протон
протон
сегодня в 00:18
Если разобраться, то это первый за долгое время ЧМ, где нельзя назвать ни то что одного, а даже нескольких фаворитов. Возрастная, и так ничего и не выигравшая Бельгия, блеклая( в сравнении с предыдущими своими ростерами) Испания, обескровленная травмами Франция, Голландия имеет лишь хорошую защиты, Англия и Португалия в плену тактических изысканий своих тренеров, старое немецкое поколение ушло, а новое, в большинстве своём, по уровню гораздо ниже. Так что, Бразилия и Аргентина, пожалуй, действительно выглядят единственными сбалансированными коллективами на турнире, что собственно, далеко не гарантирует им успех.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:00
Ну, раз сб. России не будет, могут и выиграть бразильцы.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:43
я за Бразилию вперёд
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:48
Лично я желаю Бразилии только победы.
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