Инфантино: «Европейцы могут научить очень многому»

Президент ФИФА ответил на критику в адрес Катара.

Европейцы могут научить очень многому. Я европеец. Я уверен, что за деяния европейцев, которые они делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, следующие 3 тысячи лет им необходимо просить прощения, прежде чем учить людей морали.

Кому на самом деле интересна судьба рабочих? ФИФА , футбол, мировое первенство и, по правде сказать, Катар тоже. Несколько дней назад я присутствовал на мероприятии, где мы рассказали о том, что мы делаем для инвалидов на этом мировом первенстве.

На этой пресс-конференции собрались 400 журналистов, однако то событие освещали лишь четверо из них. В мире 1 миллиард инвалидов. Никому нет дела до этого. Всем все равно. Четыре журналиста.

Европа могла бы поступить в отношении рабочих-мигрантов так же, как Катар. Создать несколько легальных каналов, по которым некоторые из этих людей могли бы приехать в Европу. У них была бы небольшая зарплата, но они получили бы работу, будущее и надежду.