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Инфантино: «Европейцы могут научить очень многому»

вчера, 13:18

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику в адрес Катара.

Европейцы могут научить очень многому. Я европеец. Я уверен, что за деяния европейцев, которые они делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, следующие 3 тысячи лет им необходимо просить прощения, прежде чем учить людей морали.

Кому на самом деле интересна судьба рабочих? ФИФА, футбол, мировое первенство и, по правде сказать, Катар тоже. Несколько дней назад я присутствовал на мероприятии, где мы рассказали о том, что мы делаем для инвалидов на этом мировом первенстве.

На этой пресс-конференции собрались 400 журналистов, однако то событие освещали лишь четверо из них. В мире 1 миллиард инвалидов. Никому нет дела до этого. Всем все равно. Четыре журналиста.

Европа могла бы поступить в отношении рабочих-мигрантов так же, как Катар. Создать несколько легальных каналов, по которым некоторые из этих людей могли бы приехать в Европу. У них была бы небольшая зарплата, но они получили бы работу, будущее и надежду.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:30
Если сильно хочется, пусть извиняются. Например, можно не брать у арабов взятки за право проведения турнира. Ну так, в качестве извинения.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:29
Продажное трепло ищет работу для своего языка.
Tostao
Tostao
вчера в 17:20
Крокодильи слезы...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:30
Ничему хорошему геи и лесбиянки научить не могут.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 13:22
Добрый день. Пока недоступно.
Гость
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