Пирс Морган высказался об отказе Роналду выходить на матч с «Тоттенхэмом»

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вчера, 11:50

Журналист Пирс Морган ответил на критику в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» по поводу нежелания португальца выходить на замену в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).