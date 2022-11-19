Пирс Морган высказался об отказе Роналду выходить на матч с «Тоттенхэмом»

Журналист Пирс Морган ответил на критику в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по поводу нежелания португальца выходить на замену в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).
Просили ли когда-нибудь Месси войти в игру за 3 минуты до конца матча, когда его команда вела в счете 2:0? Или Пеле? Или Марадону? Или Зидана? Либо Кройффа? Или Бергкампа?
Кто Роналду? Один из лучших игроков в истории футбола,кто ТХАГ? Ноль побед в ЛЧ,как и у МС.
Если Кепа не захотел уйти на замену,когда Сарри хотел его заменить, то с какого перепуга Роналду не может отказаться, тем более он хотел уважения в свой адрес.
А насчет всего в интервью, то он прав: МЮ середняк сейчас. ЛЧ 2008-с Роналду, АПЛ 2013-Ван Перси…
Кто Роналду? Один из лучших игроков в истории футбола,кто ТХАГ? Ноль побед в ЛЧ,как и у МС.
Если Кепа не захотел уйти на замену,когда Сарри хотел его заменить, то с какого перепуга Роналду не может отказаться, тем более он хотел уважения в свой адрес.
А насчет всего в интервью, то он прав: МЮ середняк сейчас. ЛЧ 2008-с Роналду, АПЛ 2013-Ван Перси…
Но, вообще не пойму нытье балласта. тен Хаг главный тренер, он решает кому играть и сколько. У португальца был выбор: выйти на 3 минуты или нет. Он выбрал не играть, за это выплатил штраф и пропустил игру с Челси. Но потом тен Хаг 4 раза выставлял его в стартовом составе и он играл полные матчи. Конец истории. Но балласт с задетым эго не может успокоиться. Сначала решил пропустить 2 последние игры МЮ, придумав болезнь, а потом дал интервью.
Но, вообще не пойму нытье балласта. тен Хаг главный тренер, он решает кому играть и сколько. У португальца был выбор: выйти на 3 минуты или нет. Он выбрал не играть, за это выплатил штраф и пропустил игру с Челси. Но потом тен Хаг 4 раза выставлял его в стартовом составе и он играл полные матчи. Конец истории. Но балласт с задетым эго не может успокоиться. Сначала решил пропустить 2 последние игры МЮ, придумав болезнь, а потом дал интервью.
Почеттино предпочитал Мбаппе, поэтому Месси много не забил. Тен Хаг предпочитает Рэшфорда.
Тренеру виднее как, когда и кого выпускать. Не важно сколько у тебя наград, если босс главный.
А тут сделали из мухи слона. Да бывает и такое. Ведь у Месси тоже был такой период в прошлом сезоне в ПСЖ, хотя по голевым передачам у него была хорошая статистика.
Почеттино предпочитал Мбаппе, поэтому Месси много не забил. Тен Хаг предпочитает Рэшфорда.
Тренеру виднее как, когда и кого выпускать. Не важно сколько у тебя наград, если босс главный.
А тут сделали из мухи слона. Да бывает и такое. Ведь у Месси тоже был такой период в прошлом сезоне в ПСЖ, хотя по голевым передачам у него была хорошая статистика.