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Пирс Морган высказался об отказе Роналду выходить на матч с «Тоттенхэмом»

вчера, 11:50

Журналист Пирс Морган ответил на критику в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по поводу нежелания португальца выходить на замену в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

Просили ли когда-нибудь Месси войти в игру за 3 минуты до конца матча, когда его команда вела в счете 2:0? Или Пеле? Или Марадону? Или Зидана? Либо Кройффа? Или Бергкампа?

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Все комментарии
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 19:56
Такова уж португальская истеричка.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:49
Пирс Морган сам ответил на свой вопрос. Как можно выпускать легенду на 3 минуты? Значит, он не считает его легендой. К тому же, не 3 минуты, а больше, если считать компенсированное время.

А по поводу того, что ни один топ игрок не придет в МЮ, ты это перегнул. Во-первых, МЮ клуб с историей. Во-вторых, никто не ведет себя так, как балласт. Всего-то нужно было не пропускать предсезонку и не уходить во время матча. Какой еще игрок так поступал или поступит?
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ RAYMАN (раскрыть)
вчера в 13:39
Почеттино тоже выпускал Месси в матчах с замены или менял в матчах. Разве это признак неуважения? Сейчас Почеттино желает Месси победить на ЧМ.
Почеттино предпочитал Мбаппе, поэтому Месси много не забил. Тен Хаг предпочитает Рэшфорда.
Тренеру виднее как, когда и кого выпускать. Не важно сколько у тебя наград, если босс главный.
А тут сделали из мухи слона. Да бывает и такое. Ведь у Месси тоже был такой период в прошлом сезоне в ПСЖ, хотя по голевым передачам у него была хорошая статистика.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 12:55
Это просто смешно сравнивать гелевого с перечисленными игроками
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:42
Есть личное, а есть командное. Последнее у Роналду также на последнем месте. А кому и сколько играть, решает тренер. И даже если игрок легенда клуба, то должен в любой момент быть готовым помочь команде, а не играть амбициями.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:23
Выпустить Легенду футбола на три минуты... стыдно. к нему ни один топ игрок в МЮ не приедет после этого
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:11
В чем его ошибка?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:05
Хоть кто-то понимают глупейшую ошибку Тен Хага
Elliada
Elliada
вчера в 12:05
Конечно, их 3 минуты никто просить играть не стал бы. Великих не просят. Это унизительно. Балласт другое дело.

Но, вообще не пойму нытье балласта. тен Хаг главный тренер, он решает кому играть и сколько. У португальца был выбор: выйти на 3 минуты или нет. Он выбрал не играть, за это выплатил штраф и пропустил игру с Челси. Но потом тен Хаг 4 раза выставлял его в стартовом составе и он играл полные матчи. Конец истории. Но балласт с задетым эго не может успокоиться. Сначала решил пропустить 2 последние игры МЮ, придумав болезнь, а потом дал интервью.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:02
Понтореза давно пора выгнать.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 11:56
Адекватный комментарий дал. Во-первых: Ни один игрок не выше команды, но такие игроки как Роналду или месси должны быть в почете.Выпускать на три минуты это сверх неуважения.Ну в таком случае не выпускай вообще и все.

Кто Роналду? Один из лучших игроков в истории футбола,кто ТХАГ? Ноль побед в ЛЧ,как и у МС.

Если Кепа не захотел уйти на замену,когда Сарри хотел его заменить, то с какого перепуга Роналду не может отказаться, тем более он хотел уважения в свой адрес.

А насчет всего в интервью, то он прав: МЮ середняк сейчас. ЛЧ 2008-с Роналду, АПЛ 2013-Ван Перси…
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 11:52
Заткнул всех)))
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