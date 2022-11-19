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Инфантино: «Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я ощущаю себя арабом»

вчера, 12:23

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о дискриминации.

Сегодня меня переполняют чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я ощущаю себя арабом. Сегодня я африканец. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я ощущаю себя инвалидом. Сегодня я рабочий-мигрант.

Я не катарец, африканец, гей, либо инвалид, на самом деле я не рабочий-мигрант, но я знаю, каково это подвергаться дискриминации и издевательствам, как иностранец в чужой стране.

Надо мной издевались в школе из-за рыжих волос и веснушек. Надо мной за это издевались.

Если вам хочется критиковать кого-то, не направляйте это на игроков и тренеров. Выскажите это мне, я здесь для этого. Никого не ругайте, не критикуйте Катар. Дайте людям возможность насладиться чемпионатом мира.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 19:10
Тряхнуть стариной что ли? Гыгыгы
Ravshan878
Ravshan878 ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 19:02
Ооо Литейный.Физкультпривет. Давненько не видно и не слышно дружище.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 18:59
No comments.🧐.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 18:58
А я чувствую что Джанни Инфантино двуличный типчик. Гыгыгы
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 17:53
Занесли чемодан Арабы
GelasII
GelasII
вчера в 17:28
нагло-76сы без пива усохнут...
так им еще побуянеть не дадут, там им не как у лягушатников,
а быстро на место поставят !!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:25
Приезжай к нам на День ВДВ и повтори то, что сказал - гарантирую незабываемые впечатления.
протон
протон
вчера в 17:03
Неуместно в мусульманской стране упоминать лгбтшников и алкоголь
INGMAN
INGMAN ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 16:56
У президента например
Jurabek Ishmuratov 1
Jurabek Ishmuratov 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:40
Жиза бро
112910415
112910415
вчера в 15:03
из волшебной страны поступило много, очень много денег !
хватило, среди прочего, и на хороших спичрайтеров !
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 14:54
Короче чувствую себя евнухом в гареме, так и скажи...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:19
Азиатов забыл назвать, 16ь нетолерантная
dok66
dok66
вчера в 13:58
Похоже все таки детская психологическая травма дает о себе знать . Быстро перекрашивается господин .
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 13:57
Речь так себе
Karkaz
Karkaz
вчера в 13:24
Ради денег скажет всё что угодно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:20
Это каким арабом ? Не одним ли из тех, кто вместе с иммигрантами строил стадионы и погибал на стройках десятками ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:02
Неужели уже обрезание успел сделать?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 12:54
Первую часть текста явно где-то подсмотрел))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:52
Чтоб относиться толерантно к кому-то, не нужно себя им чувствовать, особенно геем, а то чревато)
nubom
nubom
вчера в 12:33
Я видел над собой синее небо
Такие белые облака на голубом
Как бело-голубые флаги Аргентины
Я закрываю глаза
Я закрываю глаза, и вижу леса Ямайки
Я вижу её золотые пляжи
Я вижу её шикарных женщин
Их лица печальны
Какая боль! Какая боль!
Аргентина-Ямайка — 5-0
5s23ucuh5wek
5s23ucuh5wek
вчера в 12:25
Сегодня я чувствую себя геем.

Да брось ты! Ты ж обычный тридвараз
g6j4ebpqmsq3
g6j4ebpqmsq3
вчера в 12:24
За такой откат это немудрено
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:24
Вот это он опустил арабов
Гость
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