Инфантино: «Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я ощущаю себя арабом»

Президент ФИФА высказался о дискриминации.

Сегодня меня переполняют чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я ощущаю себя арабом. Сегодня я африканец. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я ощущаю себя инвалидом. Сегодня я рабочий-мигрант.

Я не катарец, африканец, гей, либо инвалид, на самом деле я не рабочий-мигрант, но я знаю, каково это подвергаться дискриминации и издевательствам, как иностранец в чужой стране.

Надо мной издевались в школе из-за рыжих волос и веснушек. Надо мной за это издевались.

Если вам хочется критиковать кого-то, не направляйте это на игроков и тренеров. Выскажите это мне, я здесь для этого. Никого не ругайте, не критикуйте Катар. Дайте людям возможность насладиться чемпионатом мира.