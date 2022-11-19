Воропаев: «Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла мундиаль»

Футболист «Родины» поделился воспоминаниями об игре против сборной Франции перед чемпионатом мира-2018. Воропаев тогда выступал за молодежную команду «Спартака».

Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла ЧМ . Понял, к каким скоростям нужно стремиться. Из двух игр мы первую проиграли 2:3, когда поехал весь молодежный состав «Спартака». А во второй раз поехали трое или четверо из молодежки, а остальные – из академии. И мы проиграли 0:11. А запомнился Дембеле – дриблингом и умением обращаться с мячом.