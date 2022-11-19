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Воропаев: «Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла мундиаль»

вчера, 12:07

Футболист «Родины» Артем Воропаев поделился воспоминаниями об игре против сборной Франции перед чемпионатом мира-2018. Воропаев тогда выступал за молодежную команду «Спартака».

Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла ЧМ. Понял, к каким скоростям нужно стремиться. Из двух игр мы первую проиграли 2:3, когда поехал весь молодежный состав «Спартака». А во второй раз поехали трое или четверо из молодежки, а остальные – из академии. И мы проиграли 0:11. А запомнился Дембеле – дриблингом и умением обращаться с мячом.

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Все комментарии
kamelot
kamelot
сегодня в 05:31
Воропаев в моëм доме прошу не вырожаться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:12
С какой теплотой он вспоминает эти 0- 11 , жуть!
Mangur
Mangur
вчера в 12:10
Воспоминания. Оьни воспоминания старперов.
Гость
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