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Тарханов: «Россияне не вышли бы из группы на чемпионате мира в Катаре»

вчера, 11:14

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, как можно не смотреть мировое первенство? Не могу сказать, кто станет победителем, претендентов несколько. Франция, Аргентина и Бразилия, именно их считаю фаворитами турнира. Допускаю, что Дания может стать командой-сенсацией.

Сборная России? Я думаю, что россияне не вышли бы из группы на ЧМ в Катаре. Но вообще сложно об этом говорить сейчас. В 2018 году Россия дошла же до четвертьфинала, поэтому все возможно. Но безусловно, уровень российских футболистов не так высок, как у остальных сборных, которые будут на турнире. Мы сейчас лишены еврокубков и не можем нормально оценить уровень конкуренции.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:46
И во главе сборной далеко не Гус Хиддинк.
На чм18 , мы обыграли 2 сборные , которые по уровню ничем не лучше Северной Македонии или Люксембурга , против Испании 120 минутный Икарус у своих ворот , такой себе футбол , вся страна смотрела и думала «лишь бы не пропустили» , всю игру у меня на фан-зоне спрашивали «а что будет если ничья?» никто не верил что мы половину поля перейдём . Более менее что-то хорошее мы показали с Хорватами , видимо игроки раскрепостились , в голове мысли были что и так прыгнули выше головы , никто не будет поливать их теперь можно и мяч попинать . Все почему-то забывают игру с Уругваем в группе , как раз эта игра и показала наш истинный уровень
протон
протон
вчера в 20:41
Что говорить о том,чего нет , а если допустить , что вдруг играла бы Россия на ЧМ , то с такой игрой как с Таджикистаном недавно, вряд ли были бы шансы или кто то думает, что на ЧМ сборная играла бы много лучше.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:22
Россияне туда просто не попали бы .
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:19
Если нет возможности нормально оценить уровень конкуренции, то как можно делать выводы о предполагаемом выходе или не выходе предполагаемой сборной.
Гость
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