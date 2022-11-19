Тарханов: «Россияне не вышли бы из группы на чемпионате мира в Катаре»

Экс-тренер «Урала» поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, как можно не смотреть мировое первенство? Не могу сказать, кто станет победителем, претендентов несколько. Франция, Аргентина и Бразилия, именно их считаю фаворитами турнира. Допускаю, что Дания может стать командой-сенсацией.