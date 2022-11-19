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Глебов рассказал о реакции Карпина на ничью в игре с Таджикистаном

вчера, 11:38
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Игрок сборной России Данил Глебов рассказал о реакции главного тренера национальной команды Валерия Карпина на ничью в контрольной игре против Таджикистана (0:0).

Как играли — местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали. Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет». Понятно, что в сборной дебютировали шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования — как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс.

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Все комментарии
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 14:52
вообщем то что он сказал цензура вырезала, а так, нормально сыграли если без мата...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:27
Лично мне плевать на реакцию Карпина.
ОПС
ОПС
вчера в 13:03
Времени на исправление недостатков еще много. Надо использовать его разумно.
112910415
112910415
вчера в 12:35
... формально это всё равно называется футболом ...
ej64e22fvdnc
ej64e22fvdnc
вчера в 12:26
Валера верит в своих игроков
lotsman
lotsman
вчера в 12:11
А какие могут претензии к никакой игре. Ни слаженности, ни взаимодействия, ни атаки, даже придраться не к чему. А к безалаберной беготне претензий нет, бегали хорошо.
Naherger
Naherger
вчера в 12:05
Глебов ,кстати,был худшим на поле
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 12:00
А зачем? Тем более, что никакой самоотдачи и не было. Суета и самоотдача это разные вещи. Валера заискивает перед ними.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:55
Надо верить в тренера и сборную
znspv62rxg7v
znspv62rxg7v
вчера в 11:54
Такой футбол, Валера, нам не нужен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:40
Игра была просто унылая...
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