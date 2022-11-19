Глебов рассказал о реакции Карпина на ничью в игре с Таджикистаном

Игрок сборной России рассказал о реакции главного тренера национальной команды на ничью в контрольной игре против Таджикистана (0:0).

Как играли — местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали. Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет». Понятно, что в сборной дебютировали шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования — как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс.