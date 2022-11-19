Мутко не считает критику в адрес чемпионата мира в Катаре справедливой

Бывший президент РФС считает, что критика в адрес чемпионата мира в Катаре несправедлива.

Организаторы чемпионата мира, как я вижу, готовы к проведению турнира, но, к сожалению, идет много нападок на этот проект. Хотя в целом я как-то отдалился от футбола в последнее время, только вчера немного погрузился в тему и посмотрел, как коллеги подготовились. Смотрю, что их со всех сторон атакуют, бойкоты объявляют. Глупость, конечно, абсолютная.