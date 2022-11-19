Мутко не считает критику в адрес чемпионата мира в Катаре справедливой

Бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что критика в адрес чемпионата мира в Катаре несправедлива.
Организаторы чемпионата мира, как я вижу, готовы к проведению турнира, но, к сожалению, идет много нападок на этот проект. Хотя в целом я как-то отдалился от футбола в последнее время, только вчера немного погрузился в тему и посмотрел, как коллеги подготовились. Смотрю, что их со всех сторон атакуют, бойкоты объявляют. Глупость, конечно, абсолютная.
Катар - страна родившись в которой вам никогда не придется работать, но если вы все таки захотите трудиться, то у вас будет просто огромная зарплата! Своих граждан Катар бесплатно обеспечивает высшим образованием, отличной медициной и платит им такое пособие что те могут осуществить практически любые свои желания!
Правительство вам оплатит обучение в любом вузе мира, в котором вы пожелаете учиться, если вы гражданин Катара.
В государственных медицинских клиниках обслуживание местного населения — бесплатное. Лечение, лекарства и даже операции, сделанные за рубежом (если таковые потребуются) оплачивает государство.
Неразвитая какая-то страна!
Пещерные люди, не разрешают пить алкоголь на стадионах.
Катар - страна родившись в которой вам никогда не придется работать, но если вы все таки захотите трудиться, то у вас будет просто огромная зарплата! Своих граждан Катар бесплатно обеспечивает высшим образованием, отличной медициной и платит им такое пособие что те могут осуществить практически любые свои желания!
Правительство вам оплатит обучение в любом вузе мира, в котором вы пожелаете учиться, если вы гражданин Катара.
В государственных медицинских клиниках обслуживание местного населения — бесплатное. Лечение, лекарства и даже операции, сделанные за рубежом (если таковые потребуются) оплачивает государство.
Неразвитая какая-то страна!
Пещерные люди, не разрешают пить алкоголь на стадионах.