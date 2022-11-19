Осинькин высказался об итогах первой части сезона для «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» оценил итоги первой части сезона РПЛ для команды.

Много вводных деталей, о которых надо сказать, чтобы понять, как мы проводили эти 17 туров. Очень сложно для нас они прошли. Мы зашли в сезон с большими потерями: пять человек ушли из стартового состава, и пять игроков у нас «сломались» в течение двух недель. Нам в этот момент было очень сложно. Сложно говорить о стабильной игре и набирать очки. Хотя по качеству игры и в тот момент, и в осенней части чемпионата мы явно нигде не проваливались. Может быть, чуть хуже был матч с «Химками».

Если не брать ещё «Зенит», где к 10-й минуте было два пенальти, в остальных матчах, считаю, сыграли очень неплохо. Даже матч со «Спартаком». Крупное поражение, но моменты, которые были у нас — ярче, более близкие к голам, чем у «Спартака». Последние голы пропустили перед финальным свистком, когда пытались отыграться. По той игре не чувствовалось до самой концовки, что соперник безоговорочно нас обыгрывает.