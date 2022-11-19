Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Осинькин высказался об итогах первой части сезона для «Крыльев Советов»

вчера, 12:34

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил итоги первой части сезона РПЛ для команды.

Много вводных деталей, о которых надо сказать, чтобы понять, как мы проводили эти 17 туров. Очень сложно для нас они прошли. Мы зашли в сезон с большими потерями: пять человек ушли из стартового состава, и пять игроков у нас «сломались» в течение двух недель. Нам в этот момент было очень сложно. Сложно говорить о стабильной игре и набирать очки. Хотя по качеству игры и в тот момент, и в осенней части чемпионата мы явно нигде не проваливались. Может быть, чуть хуже был матч с «Химками».

Если не брать ещё «Зенит», где к 10-й минуте было два пенальти, в остальных матчах, считаю, сыграли очень неплохо. Даже матч со «Спартаком». Крупное поражение, но моменты, которые были у нас — ярче, более близкие к голам, чем у «Спартака». Последние голы пропустили перед финальным свистком, когда пытались отыграться. По той игре не чувствовалось до самой концовки, что соперник безоговорочно нас обыгрывает.

В остальных матчах, в которых мы даже проигрывали — с «Динамо», ЦСКА, «Ростовом»… Думаю, что в каждом могли победить, в большинстве этих матчей имели моментов больше, чем соперник. Практически во всех матчах этого сезона. Во всех ничейных матчах этого сезона мы имели моментов больше в 2-3 раза, чем у соперника. Где-то реализация, где-то недостаток концентрации, где-то наши проблемы с оборонительными моментами на стандартах, которые мы не решили. В итоге мы сейчас имеем немного меньше очков, чем было в прошлом сезоне на этом отрезке. Готовимся сражаться дальше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Червиченко считает, что Слуцкий может вернуться в РПЛ
Вчера, 23:59
Широков: «В России Дзюбу может позволить себе пригласить только „Сочи“»
Вчера, 23:53
Чанов: «У сборной Бразилии подобрался довольно качественный состав»
Вчера, 22:54
Гаджиев: «У бразильцев всегда был командный дух и дух победителя»
Вчера, 22:47
Чухлов: «На ЧМ-2022 буду болеть за тех, кто будет больше забивать»
Вчера, 21:48
Пономарёв: «Футболисты в Катаре адаптируются, всё будет хорошо»
Вчера, 21:23
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 13:55
Осталось совсем немного - начать реализовывать своё 2-3 кратное преимущество по создаваемым голевым моментам
memphis
memphis
вчера в 13:26
Один из лучших тренеров КС и России за всю историю по работе с молодежью! (не с папуасами Селюка, не со сборной Бразилии Зенита, а именно с перспективными игроками)
Удачи КС и Игорю Витальевичу! ЗБС!
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:48
Недалеко то время, когда каждый футбольный сайт обзаведется нейросетью, генерирующей комментарии игроков и рассуждения тренеров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:45
Нормально играли,главное не вылететь,есть команды и хуже!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 