Песьяков: «Нормальное состояние. Когда вернусь? Не знаю»

Голкипер «Ростова» и сборной России рассказал о своей травме.

Нормальное состояние. Когда вернусь? Не знаю. Прогнозы? Надо восстанавливаться, а там, как пойдет. Карма «Ростова»? Может быть. Это стечение обстоятельств.