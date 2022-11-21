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Песьяков: «Нормальное состояние. Когда вернусь? Не знаю»

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:02
Не пройдёт и полгода,как я возвращусь...
Так всё-таки "карма"(предопределение),или "стечение обстоятельств"???
Ждём через четыре каникулярным месяца в строю.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:08
У Ростова травмированы оба кипера - Сергей Песьяков и Никита Медведев
В ближайших 2 кубковых матчах ворота Ростова будет защищать 17 летний Михаил Цулая который не провёл ещё ни одного матча в основе
Накануне Михаил Цулая провёл весь матч в составе юношеской сборной России против сборной Белоруссии
Gahi
Gahi
вчера в 06:25
Здоровья тебе Сергей и быстрого возвращения в команду. Удачи
Гость
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