Песьяков: «Нормальное состояние. Когда вернусь? Не знаю»

Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своей травме.
Нормальное состояние. Когда вернусь? Не знаю. Прогнозы? Надо восстанавливаться, а там, как пойдет. Карма «Ростова»? Может быть. Это стечение обстоятельств.
Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своей травме.
Нормальное состояние. Когда вернусь? Не знаю. Прогнозы? Надо восстанавливаться, а там, как пойдет. Карма «Ростова»? Может быть. Это стечение обстоятельств.
Так всё-таки "карма"(предопределение),или "стечение обстоятельств"???
Ждём через четыре каникулярным месяца в строю.
Так всё-таки "карма"(предопределение),или "стечение обстоятельств"???
Ждём через четыре каникулярным месяца в строю.
В ближайших 2 кубковых матчах ворота Ростова будет защищать 17 летний Михаил Цулая который не провёл ещё ни одного матча в основе
Накануне Михаил Цулая провёл весь матч в составе юношеской сборной России против сборной Белоруссии
В ближайших 2 кубковых матчах ворота Ростова будет защищать 17 летний Михаил Цулая который не провёл ещё ни одного матча в основе
Накануне Михаил Цулая провёл весь матч в составе юношеской сборной России против сборной Белоруссии