Марцел Личка отказался возглавить «Краснодар»

«Краснодар» может отправить в отставку главного тренера клуба Александра Сторожука.
По данным источника, «быки» хотели пригласить в команду наставника «Оренбурга» Марцела Личку, однако чешский специалист отказался от этого предложения.
О своём решении Личка объявил «Краснодару» на прошлых выходных.
Мужик! Верное решение. Взял команду, доработай сезон. Летом можешь уйти на новое место и хорошие условия. Если ты силён, то и Краснодар подождёт, и Спартак дождётся...
Мужик! Верное решение. Взял команду, доработай сезон. Летом можешь уйти на новое место и хорошие условия. Если ты силён, то и Краснодар подождёт, и Спартак дождётся...