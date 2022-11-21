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Марцел Личка отказался возглавить «Краснодар»

вчера, 15:58

«Краснодар» может отправить в отставку главного тренера клуба Александра Сторожука.

По данным источника, «быки» хотели пригласить в команду наставника «Оренбурга» Марцела Личку, однако чешский специалист отказался от этого предложения.

О своём решении Личка объявил «Краснодару» на прошлых выходных.

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протон
протон
вчера в 18:50
Вот я не понимаю, неужели не противно воровать, пусть и юридически и финансово грамотно, но у коллег по одной лиге??? Неужели лень присмотреть тренера или игрока в другой стране, пусть и из "дружественных", пусть из другой лиги? Респект Вам, пан Личка, успехов Вам в Оренбурге.
Мужик! Верное решение. Взял команду, доработай сезон. Летом можешь уйти на новое место и хорошие условия. Если ты силён, то и Краснодар подождёт, и Спартак дождётся...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:13
Правильно сделал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:08
Странно, а почему отказался?
Гость
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