Бердыев может возглавить «Сочи»

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вчера, 16:29

Экс-главный тренер «Рубина» может возглавить «Сочи».

На данный момент в последний раз Бердыев работал в российском первенстве в 2019 году, когда работал в казанском клубе. С июня 2022-го специалист возглавлял клуб «Трактор» из Ирана.

С «Рубином» Бердыев два раза становился чемпионом России, дважды брал национальный Суперкубок и один раз — Кубок.