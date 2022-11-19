Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить «Сочи».
На данный момент в последний раз Бердыев работал в российском первенстве в 2019 году, когда работал в казанском клубе. С июня 2022-го специалист возглавлял клуб «Трактор» из Ирана.
С «Рубином» Бердыев два раза становился чемпионом России, дважды брал национальный Суперкубок и один раз — Кубок.
Летом Бекиич давал интервью и сказал очень интересную вещь, что разобрался как правильно играть в позиционном нападении. Очень интересно будет на это посмотреть в исполнении Сочи, если он сможет им поставить такую игру помимо автобуса.
Можно надеяться на возвращение Сочи в шестерку, даже если Бердыев изменит тактические построения, однако команда нуждается в 3-х качественных защитниках - почти все из сегодняшних должны сесть в запас, а Юрганов с Миладиновичем закрыть контракты.
А кто говорит что ББК не топ отвечу:
Кто из РПЛ обыгрывал топовую Барсу в гостях с таким составом который был в Рубине? Кто сразу после выхода в РПЛ занял 3-е место? А на следующий сезон стал чемпионом, странно если тренер тут не причем.
Летом Бекиич давал интервью и сказал очень интересную вещь, что разобрался как правильно играть в позиционном нападении. Очень интересно будет на это посмотреть в исполнении Сочи, если он сможет им поставить такую игру помимо автобуса.
Можно надеяться на возвращение Сочи в шестерку, даже если Бердыев изменит тактические построения, однако команда нуждается в 3-х качественных защитниках - почти все из сегодняшних должны сесть в запас, а Юрганов с Миладиновичем закрыть контракты.
А кто говорит что ББК не топ отвечу:
Кто из РПЛ обыгрывал топовую Барсу в гостях с таким составом который был в Рубине? Кто сразу после выхода в РПЛ занял 3-е место? А на следующий сезон стал чемпионом, странно если тренер тут не причем.
А то в 19 году мы худшее 11 место заняли ( ха, худшее было впереди )
С Башкировым в центре поля. Которого в этом сезоне, в Рубин для борьбы за выход в РПЛ даже не взяли.
А тогда с ним, по мнению руководства, Бекиич за еврозону бороться наверное должен был.
А то в 19 году мы худшее 11 место заняли ( ха, худшее было впереди )
С Башкировым в центре поля. Которого в этом сезоне, в Рубин для борьбы за выход в РПЛ даже не взяли.
А тогда с ним, по мнению руководства, Бекиич за еврозону бороться наверное должен был.
Значит сплавим Мевлю в Сочи - он у Бердыева топом будет )))
Значит сплавим Мевлю в Сочи - он у Бердыева топом будет )))
Ахмат показал недавно, кто такой Семак. Без лишних телодвижений, спокойно и на классе.
Ахмат показал недавно, кто такой Семак. Без лишних телодвижений, спокойно и на классе.