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Бердыев может возглавить «Сочи»

вчера, 16:29

Экс-главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить «Сочи».

На данный момент в последний раз Бердыев работал в российском первенстве в 2019 году, когда работал в казанском клубе. С июня 2022-го специалист возглавлял клуб «Трактор» из Ирана.

С «Рубином» Бердыев два раза становился чемпионом России, дважды брал национальный Суперкубок и один раз — Кубок.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:20
В любом случае будет интересно
Летом Бекиич давал интервью и сказал очень интересную вещь, что разобрался как правильно играть в позиционном нападении. Очень интересно будет на это посмотреть в исполнении Сочи, если он сможет им поставить такую игру помимо автобуса.
Можно надеяться на возвращение Сочи в шестерку, даже если Бердыев изменит тактические построения, однако команда нуждается в 3-х качественных защитниках - почти все из сегодняшних должны сесть в запас, а Юрганов с Миладиновичем закрыть контракты.
А кто говорит что ББК не топ отвечу:
Кто из РПЛ обыгрывал топовую Барсу в гостях с таким составом который был в Рубине? Кто сразу после выхода в РПЛ занял 3-е место? А на следующий сезон стал чемпионом, странно если тренер тут не причем.
протон
протон
сегодня в 00:16
Бекиичу удачи и успеха в РПЛ.
А то в 19 году мы худшее 11 место заняли ( ха, худшее было впереди )
С Башкировым в центре поля. Которого в этом сезоне, в Рубин для борьбы за выход в РПЛ даже не взяли.
А тогда с ним, по мнению руководства, Бекиич за еврозону бороться наверное должен был.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:05
Старенький он уже . Эмоций нужно очень много . Не потянет .
pomor45
pomor45
вчера в 21:46
Если сбудется, то Сочи предстоит большая ломка, которая вряд ли принесёт пользу.
makkie
makkie
вчера в 21:24
Отлично!
Значит сплавим Мевлю в Сочи - он у Бердыева топом будет )))
lotsman
lotsman
вчера в 20:45
Бердыева там только не хватало.
BDA8181
BDA8181 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 20:14
    112910415
    112910415
    вчера в 19:38
    так себе идея
    Capral
    Capral ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
    вчера в 19:10
    Приветствую, Дмитрий!!!
    Ахмат показал недавно, кто такой Семак. Без лишних телодвижений, спокойно и на классе.
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 18:49
    Сочи - чемпион !
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 18:43
    Туркмен из атакующего Сочи выстроит трёхэтажный автобус.
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 18:36
    Этот "физрук" гораздо лучше вашего Семака, который побеждает исключительно за счет денежно-административного ресурса
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:29
    А потом в ЦСКА по проторенной дорожке)...
    Александр Олегович 1
    Александр Олегович 1
    вчера в 18:25
    А зачем ? Сочи только начали выгребать и показывать игру. Да и "автобус" не их тема, и не те там исполнители. Имхо, Рубин для Бердыева сейчас самое то.
    ABir
    ABir ответ ymg65da87cx6 (раскрыть)
    вчера в 18:08
    И место пока свободное. Бердыев их бы точно в вышку вывел
    adekvat
    adekvat
    вчера в 18:04
    Бердыев тренер одной команды как и Слуцкий. Ничего не выйдет у него в Сочи.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:47
    Соглашусь и добавлю. Жаль Сочи. В футбол неплохо играли.
    Capral
    Capral ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 17:22
    Это ты про Семака?
    xkftskecr8zn
    xkftskecr8zn
    вчера в 17:04
    Его время уже прошло.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:39
    Да оставьте его уже в покое. Не нужен такой футбол для Сочи.
    ymg65da87cx6
    ymg65da87cx6
    вчера в 16:32
    Лучше бы взялся за Рубин!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 16:31
    И вновь физрук на тренерском мостике..
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