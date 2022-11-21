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Роналду: «Хотел бы стать тем, кто поставит Месси мат в футболе»

вчера, 13:35

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал фотографию, на которой он играет в шахматы с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Это будет мой пятый чемпионат мира, я сосредоточен и абсолютно уверен, что всё пройдет хорошо. Я хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси не только в шахматах, но в футболе. Это было бы прекрасно.

Даже если я выиграю чемпионат мира, споры о том, кто из нас лучше, продолжатся. Некоторым я нравлюсь, а кто-то не любит меня. Как и в жизни, некоторым нравятся блондинки, а некоторым — брюнетки.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 06:43
Дружище, хватит видеть хейт там где его нет.
Ещё раз повторюсь, на Мундиалях Месси как феномена не существует, просто нет.
Imrebellion
Imrebellion ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:09
Что в твоем понимании "унижали соперников"???? По твоему Месси не с мячом показывает запредельные результаты, о которых говорят лично эти легенды????
Хватит натягивать свой хейт. Не только ты видел игры до нулевых.
Назови хоть одну легенду кто генерил по 50+20 г+п, сотни обыгрышей на дриблинге, созданных моментов по 100+ ежегодно в течение 15+ сезонов
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:17
Отравленный фрукт дойдёт до финала? Или он продолжит отравлять партнёров?
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:32
И тут Остапа понесло.
AlexLPR
AlexLPR ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 20:58
2 он и в Африке 2
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:43
Пиарится на имени Месси 🤣🤣🤣
valt134
valt134
вчера в 20:33
Напоминает произведение «Всадник без Головы…»
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:27
Стоичкова?
Блохина?
БЕЛАНОВА????
Это вообще капец.
Ты хоть видел их игру то?
Первые хоть и слабее 5а голову, но все же топы, а сравнение Беланов это за гранью загранья.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:04
бла бла это неудачи Лео на всех мундиалях, на Всех
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:03
Это надо в живую их игру видеть, они просто унижали соперника мячом, Месси такие трюки единожды удавались
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Triem (раскрыть)
вчера в 19:38
Прошу прощения 😞
Triem
Triem
вчера в 18:48
С таким языком сам себе мат поставит
Triem
Triem ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 18:47
Блин за самое больное зацепил! 👍
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:30
Гель проник слишком глубоко - в мозги.
Интервью Рона в последние месяцы - это как крики человека с палубы тонущего корабля, который вместо того чтобы исправлять ситуацию, только вопит, что все вокруг плохие и во всем виноваты. Жалкий
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 18:27
Два крутых перца!!! Для меня самый лучший футболист современности Тони Кроос. 92% точных передач!!!
Estiva
Estiva
вчера в 18:23
Месси индивидуально как футболист сильнее во всём, кроме игры головой. Игра Лео приятнее для глаз чисто визуально. И самое главное: Месси впереди как по командным, так и по индивидуальным трофеям.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:04
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 18:02
    У него явно проблемы, возможно даже с игрой. Слов сказано уже много, чтож ну посмотрим как покажет себя.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 18:02
    Шахматы они не играли, но в жизни Месси опередил его по ЗМ, ЗБ и трофеям, и со сборной выиграл два титула, а если выиграет и ЧМ, то уже будет выше всех остальных!
    adekvat
    adekvat
    вчера в 17:55
    Понесло в последнее время брюнетку, язык как помело. Походу шампунь не только перхоть вывела с головы но и мозги.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:35
    " Такова вся спортивная жизнь ! "
    Imrebellion
    Imrebellion ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:23
    Не лучше в чем??
    Рональдиньо в прайме сразу сказал что этот аргентинский пацан самый крутой.
    Сам Кройф сказал Месси настолько крут что обязательно получит 6 или 7 зм.
    И сам Роналдо в деталях рассказывал почему Месси, Роналду и Неймар лучше него.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 16:54
    Месси не уровня Гарринча, Роналдо, Кройфа
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:54
    ...а некоторым-мальчики.И масть тут не важна.Тебя же до сих пор подозревают во всеядности.
    minai
    minai
    вчера в 16:28
    Мож ему надо стать горбатым конём ?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 16:11
    Роналду уровень Стоичкова,Блохина,Беланова итд,Месси уровень Марадоны и Пеле но он их превзошел,поэтому с Роналду Месси не сравнивается
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 15:31
    Оба облажаются на ранней стадии.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ 63phg36h45p8 (раскрыть)
    вчера в 15:26
    Отсыл к фильму принимается, только фамилия шахматиста ФИлидор.
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 15:21
    Хотеть не вредно
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 15:20, ред.
    Вы думаете, что ребята в уме держат все ходы из партии "мировых шахматистов" ? Сомневаюсь в этом, так как перед ними нет записи той партии, согласно которой они могли делать ходы. Посмотреть бы на доску сверху, тогда можно было бы сделать более определённый вывод.
    Гость
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