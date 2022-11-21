Роналду: «Хотел бы стать тем, кто поставит Месси мат в футболе»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал фотографию, на которой он играет в шахматы с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
Это будет мой пятый чемпионат мира, я сосредоточен и абсолютно уверен, что всё пройдет хорошо. Я хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси не только в шахматах, но в футболе. Это было бы прекрасно.
Даже если я выиграю чемпионат мира, споры о том, кто из нас лучше, продолжатся. Некоторым я нравлюсь, а кто-то не любит меня. Как и в жизни, некоторым нравятся блондинки, а некоторым — брюнетки.
Ещё раз повторюсь, на Мундиалях Месси как феномена не существует, просто нет.
Ещё раз повторюсь, на Мундиалях Месси как феномена не существует, просто нет.
Хватит натягивать свой хейт. Не только ты видел игры до нулевых.
Назови хоть одну легенду кто генерил по 50+20 г+п, сотни обыгрышей на дриблинге, созданных моментов по 100+ ежегодно в течение 15+ сезонов
Хватит натягивать свой хейт. Не только ты видел игры до нулевых.
Назови хоть одну легенду кто генерил по 50+20 г+п, сотни обыгрышей на дриблинге, созданных моментов по 100+ ежегодно в течение 15+ сезонов
Блохина?
БЕЛАНОВА????
Это вообще капец.
Ты хоть видел их игру то?
Первые хоть и слабее 5а голову, но все же топы, а сравнение Беланов это за гранью загранья.
Блохина?
БЕЛАНОВА????
Это вообще капец.
Ты хоть видел их игру то?
Первые хоть и слабее 5а голову, но все же топы, а сравнение Беланов это за гранью загранья.
Интервью Рона в последние месяцы - это как крики человека с палубы тонущего корабля, который вместо того чтобы исправлять ситуацию, только вопит, что все вокруг плохие и во всем виноваты. Жалкий
Интервью Рона в последние месяцы - это как крики человека с палубы тонущего корабля, который вместо того чтобы исправлять ситуацию, только вопит, что все вокруг плохие и во всем виноваты. Жалкий
Рональдиньо в прайме сразу сказал что этот аргентинский пацан самый крутой.
Сам Кройф сказал Месси настолько крут что обязательно получит 6 или 7 зм.
И сам Роналдо в деталях рассказывал почему Месси, Роналду и Неймар лучше него.
Рональдиньо в прайме сразу сказал что этот аргентинский пацан самый крутой.
Сам Кройф сказал Месси настолько крут что обязательно получит 6 или 7 зм.
И сам Роналдо в деталях рассказывал почему Месси, Роналду и Неймар лучше него.