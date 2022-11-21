Роналду: «Хотел бы стать тем, кто поставит Месси мат в футболе»

Нападающий сборной Португалии прокомментировал фотографию, на которой он играет в шахматы с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Это будет мой пятый чемпионат мира, я сосредоточен и абсолютно уверен, что всё пройдет хорошо. Я хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси не только в шахматах, но в футболе. Это было бы прекрасно.

Даже если я выиграю чемпионат мира, споры о том, кто из нас лучше, продолжатся. Некоторым я нравлюсь, а кто-то не любит меня. Как и в жизни, некоторым нравятся блондинки, а некоторым — брюнетки.