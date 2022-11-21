Раш: «Месси способен повторить достижение Марадоны 1986 года»

Экс-футболист «Ливерпуля» оценил шансы сборной Аргентины прийти к победе на чемпионате мира в Катаре.

Думаю, Бразилия и Аргентина очень сильны. Мне больше нравится Бразилия, ибо в этой команде играют несколько футболистов «Ливерпуля». Им стоило вызвать Фирмино. Я не совсем понял, по какой причине он остался вне заявки на турнир. Он замечательный футболист.

Что касается Аргентины... У них есть Месси. Трофей можно выиграть или не выиграть. А все эти понятия «должен», «заслужил»...

Уверен, Месси способен повторить достижение Марадоны 1986 года. Этот турнир будет посвящен ему. Он может повторить это достижение, стать лидером добротного коллектива, быть настоящим примером.