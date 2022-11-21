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Раш: «Месси способен повторить достижение Марадоны 1986 года»

вчера, 17:11

Экс-футболист «Ливерпуля» Иан Раш оценил шансы сборной Аргентины прийти к победе на чемпионате мира в Катаре.

Думаю, Бразилия и Аргентина очень сильны. Мне больше нравится Бразилия, ибо в этой команде играют несколько футболистов «Ливерпуля». Им стоило вызвать Фирмино. Я не совсем понял, по какой причине он остался вне заявки на турнир. Он замечательный футболист.

Что касается Аргентины... У них есть Месси. Трофей можно выиграть или не выиграть. А все эти понятия «должен», «заслужил»...

Уверен, Месси способен повторить достижение Марадоны 1986 года. Этот турнир будет посвящен ему. Он может повторить это достижение, стать лидером добротного коллектива, быть настоящим примером.

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Все комментарии
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 20:52
Обуза проклятье для сборной-5 финалов 1 выигрыш...Позор!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:16
Откуда ни с того с ни сего в каждом посте возникает ненависть к Роналду? Здесь про него вообще ни слова нет. Вот, когда накосячит - потешишь своё эго. Как будто упоминаение про Месси для тебя триггер к Кришу
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:41
У тебя по ходу не восприятие текста при чем тут шпоры? Я говорю вам то Месси даже близко не стоял с Марадонной, и сравнивать этого неочемыша с великим Диего даже не стоит, а ты с высунутым языком не читая текста начинаешь какие то шпоры прилетать, и все для того что бы рассказать о дутом величии аргегтино-каталонского балласта
rhskmz
rhskmz
вчера в 17:40
До Марадоны ему как до Луны !
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:39
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:36
Все-равно Диего Марадона,это,как символ,уже закрепившийся на года,воможно последующие десятилетия,так же как и Лев Яшин,Аббеди Пеле!! В моем понимании Месси,как Месси,ну неплохой игрок,может плохо пиарщики сработали,Роналдо и тот более именитее!!!
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:30
О том, что балласта хотели выпустить играть со шпорами на 3 минуты. Вот его уровень. А Месси с Марадоной далеко впереди
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:28
Это о чём ?
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:26
Великих 3 минуты играть не просят.
амурец
амурец
вчера в 17:22, ред.
Сравнивать неочемыша с великим Диего по крайне мере смешно
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