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Педри: «Лео Месси – лучший футболист из всех, кого я видел»

вчера, 19:18

Футболист сборной Испании Педри поделился впечатлениями от игры с нападающим национальной команды Аргентины Лионелем Месси. Ранее в течение одного сезона оба игрока выступали за «Барселону».

Месси нам рассказывал о том, как быть спокойным во время матча. Он всегда нас учил, что на поле нужно чувствовать себя свободно.

Лео Месси – лучший футболист из всех, кого я видел. Мы играли с ним в одной команде — это было честью для меня. Он всегда хорошо ко мне относился – с того самого момента, как мы познакомились.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:11
Заметьте, как отзываются бывшие партнёры по команде о Месси и о Роналду))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:21
Ты мог очень многих не видеть.
Гость
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