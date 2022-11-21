Педри: «Лео Месси – лучший футболист из всех, кого я видел»

Футболист сборной Испании поделился впечатлениями от игры с нападающим национальной команды Аргентины . Ранее в течение одного сезона оба игрока выступали за «Барселону».

Месси нам рассказывал о том, как быть спокойным во время матча. Он всегда нас учил, что на поле нужно чувствовать себя свободно.

Лео Месси – лучший футболист из всех, кого я видел. Мы играли с ним в одной команде — это было честью для меня. Он всегда хорошо ко мне относился – с того самого момента, как мы познакомились.