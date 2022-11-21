Хави: «Один год на „Камп Ноу“ равен десяти»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается в связи со своей работой.

Ты подвергаешься оценке, критике... На скамейке «Барселоны» ты будешь страдать. Даже если ты вышел из этого клуба, здесь работать непросто. Один год на «Камп Ноу» равен десяти.

Мое будущее будет определено результатами. Любой тренер на столь высоком уровне зависит от этого. От «Барселоны» ждут многого, мы должны этому соответствовать. «Барса» намерена сражаться за чемпионство – на данный момент мы лидируем в таблице. А еще мы постараемся выиграть Лигу Европы.