Роналду: «Сборная Португалии — лучшая команда на этом чемпионате мира»

Нападающий Криштиану Роналду уверен, что у сборной Португалии есть все шансы на победу на чемпионате мира.
Считаю, сборная Португалии — лучшая команда на этом чемпионате мира, но нам надо доказать это на поле.
Нападающий Криштиану Роналду уверен, что у сборной Португалии есть все шансы на победу на чемпионате мира.
Считаю, сборная Португалии — лучшая команда на этом чемпионате мира, но нам надо доказать это на поле.
Иногда португальцы показывали футбол лучше, чем испанцы и итальянцы, но чемпионами на КМ становились они.
Те же греки показывая не совсем зрелищный футбол, в греко-римской борьбе выиграли Евро-2004. И в матчах сборной Греции может и было меньше футбола, но было желание, воля, дисциплина и конечно удача.
Иногда португальцы показывали футбол лучше, чем испанцы и итальянцы, но чемпионами на КМ становились они.
Те же греки показывая не совсем зрелищный футбол, в греко-римской борьбе выиграли Евро-2004. И в матчах сборной Греции может и было меньше футбола, но было желание, воля, дисциплина и конечно удача.
А персофаны уже стелят солому)) типа состав середняк и все такое.
Меня лично не удивит победа портов на этом турнире
А персофаны уже стелят солому)) типа состав середняк и все такое.
Меня лично не удивит победа портов на этом турнире