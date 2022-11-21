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Роналду: «Сборная Португалии — лучшая команда на этом чемпионате мира»

вчера, 14:29

Нападающий Криштиану Роналду уверен, что у сборной Португалии есть все шансы на победу на чемпионате мира.

Считаю, сборная Португалии — лучшая команда на этом чемпионате мира, но нам надо доказать это на поле.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:40
Тоже ЛГБТ–сборная?
gsrxt7yadu58
gsrxt7yadu58
вчера в 17:55
Вот не удивлюсь, если Португальцы выиграют этот ЧМ. Хотелось бы при этом, чтобы они встретились со сборной Англии…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:00
Удачи лучшим, удачи, Рон
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 16:42, ред.
У сборной Португалии после 00-х всегда была добротная сборная, но в ключевых матчах всегда чего-то не хватало.
Иногда португальцы показывали футбол лучше, чем испанцы и итальянцы, но чемпионами на КМ становились они.
Те же греки показывая не совсем зрелищный футбол, в греко-римской борьбе выиграли Евро-2004. И в матчах сборной Греции может и было меньше футбола, но было желание, воля, дисциплина и конечно удача.
112910415
112910415
вчера в 16:35
предаваться иллюзиям отнюдь не полезно !
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 16:19
Роналду с Португалией 3 финала 2 победы, аргентинская бездарность 5 финалов 1 победа!))
Namuri
Namuri
вчера в 15:56
А ты лучшая блондинка.
амурец
амурец
вчера в 15:37
Ну про сборную это он загнул
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:19
lotsman
lotsman
вчера в 15:07
Каждый кулик своё болото хвалит.
Elliada
Elliada
вчера в 14:59
История повторяется. Балласт языком чешет, партнеры добывают победу. Так было в отборочных, в стыковых и Лиге Наций. Умный человек после говорил бы подобные вещи
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:59
Походу, с возрастом у Криша начинают проявляться первые признаки слабоумия!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:57
Буду болеть за Роналду и его сборную!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:48
Ну вот)
А персофаны уже стелят солому)) типа состав середняк и все такое.
Меня лично не удивит победа портов на этом турнире
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 14:47
похоже португалы из группы не выйдут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:43, ред.
«Сборная Португалии — лучшая команда на этом чемпионате мира, для соперников по группе.»
4bwfayghx47e
4bwfayghx47e
вчера в 14:43
Так могут сказать про свои команды почти все
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:37
Осторожно! Нельзя разбивать логику персофанов. Для них даже такой миллиардный состав как у клубов типа МС, или буквально пол МС, довольно слабый.
monah-10
monah-10
вчера в 14:36
Без тебя, да, одна из лучших команд ЧМ.
Loko57
Loko57
вчера в 14:36
Всякий Кулик хвалит своё болото!!!
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