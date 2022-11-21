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Слуцкий: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла Португалия или Аргентина»

вчера, 20:12

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.

Наверное, все мы хотим, чтобы чемпионат мира выиграла или Португалия, или Аргентина – по крайней мере, я этого хочу.

Мне кажется, это была бы красивая история или для Месси, или для Роналду, потому что я уверен, что для каждого из них это последний чемпионат мира. Все получилось бы очень красиво.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:13
На самом деле я не хочу ни того, ни другого. Во-первых, побеждают не игроки, а команды, потому окей поддерживать Португалию или Аргентину, но не Роналду или Месси.
Во-вторых, они оба и так получили больше, чем заслужили. При всё уважении и м пора заканчивать, а нам пора уже отмечать достойных игроков.
Все хотят чтобы сказка закончилась красиво и победила Аргентина, все ждут лебединую песню Месси, но объективных предпосылок к этому немного.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:11
В связи с этим "хочу" вспомнил фильм "Морозко" А.А.Роу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:59
Лёня,не грусти,скоро к тебе один из них придёт,и тогда ты сможешь проявить свой утерянный во время скитаний по Европе талант.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 22:09
По щучьему велению, по моему хотению хочу............. и тут он проснулся.
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 21:08
Финал этих двух гениев был б эпический лучшим финалом в истории
pomor45
pomor45
вчера в 20:52
Ну, это ты щуку вылови и заказывай ей желание.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:25
Они выйдут в финал и победят португалы.
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