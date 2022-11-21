Слуцкий: «Хочу, чтобы чемпионат мира выиграла Португалия или Аргентина»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.
Наверное, все мы хотим, чтобы чемпионат мира выиграла или Португалия, или Аргентина – по крайней мере, я этого хочу.
Мне кажется, это была бы красивая история или для Месси, или для Роналду, потому что я уверен, что для каждого из них это последний чемпионат мира. Все получилось бы очень красиво.
Во-вторых, они оба и так получили больше, чем заслужили. При всё уважении и м пора заканчивать, а нам пора уже отмечать достойных игроков.
Все хотят чтобы сказка закончилась красиво и победила Аргентина, все ждут лебединую песню Месси, но объективных предпосылок к этому немного.
Во-вторых, они оба и так получили больше, чем заслужили. При всё уважении и м пора заканчивать, а нам пора уже отмечать достойных игроков.
Все хотят чтобы сказка закончилась красиво и победила Аргентина, все ждут лебединую песню Месси, но объективных предпосылок к этому немного.