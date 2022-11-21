Канчельскис: «Курбан Бердыев — специалист высокого уровня»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о слухах, согласно которым бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить «Сочи».
Курбан Бердыев — специалист высокого уровня. Он сделал конфетку из «Рубина». Интересно посмотреть на него в «Сочи».
Команда Бердыева, например, в одном из чемпионских сезонов дважды крупно обыграла тогда действующего обладателя Кубка УЕФА из "северной столицы", причём обыграла в атакующем стиле по всем статьям! И это сразу породило волну заказного негатива и открытого хейта в сторону тренера казанцев.
Да, это лучший тренер на постсоветском пространстве, и все это понимают, понимают это и те, кто "наваривается" на нынешнем состоянии "футбола" в России, с каждым годом становящимся всё хуже и хуже.
Команда Бердыева, например, в одном из чемпионских сезонов дважды крупно обыграла тогда действующего обладателя Кубка УЕФА из "северной столицы", причём обыграла в атакующем стиле по всем статьям! И это сразу породило волну заказного негатива и открытого хейта в сторону тренера казанцев.
Да, это лучший тренер на постсоветском пространстве, и все это понимают, понимают это и те, кто "наваривается" на нынешнем состоянии "футбола" в России, с каждым годом становящимся всё хуже и хуже.
некоторые пеняют дескать Бердыев ставит автобус и проповедует неинтересный футбол. Но давайте вернемся к началу статьи. Цитирую : " «Рубин» умудрился трижды не проиграть «Барселоне» (0:0 и 1:1 в Казани и 2:1 на «Камп Ноу») и играл вничью с «Интером» (1:1). Его «Ростов» проходил в квалификации ЛЧ «Аякс» (1:1 в гостях и 4:1 дома), а на групповом этапе дважды сыграл вничью с ПСВ (2:2 дома и 0:0 в гостях) и победил «Баварию» (3:2). С тем же «Рубином» Бердыев в Лиге Европы переигрывал «Тоттенхэм» (1:0), «Интер» (3:0), «Атлетико» (2:0), «Челси» (3:2), доходя до четвертьфинала турнира, и не уступал «Вольфсбургу» (1:1) и «Интеру» (2:2). С «Ростовом» громил в плей-офф ЛЕ чешскую «Спарту» (4:0) и играл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Когда Рубин выиграл два чемпионства, он забивал больше всех голов. .
Если Бердыев возглавит Сочи, то это будет новый вызов времени и для команды, и для нового тренера.
КБ, он не потерпит навязывания и указов, такой должен быть каждый тренер, но у нас в клубах всё иначе почему-то.
некоторые пеняют дескать Бердыев ставит автобус и проповедует неинтересный футбол. Но давайте вернемся к началу статьи. Цитирую : " «Рубин» умудрился трижды не проиграть «Барселоне» (0:0 и 1:1 в Казани и 2:1 на «Камп Ноу») и играл вничью с «Интером» (1:1). Его «Ростов» проходил в квалификации ЛЧ «Аякс» (1:1 в гостях и 4:1 дома), а на групповом этапе дважды сыграл вничью с ПСВ (2:2 дома и 0:0 в гостях) и победил «Баварию» (3:2). С тем же «Рубином» Бердыев в Лиге Европы переигрывал «Тоттенхэм» (1:0), «Интер» (3:0), «Атлетико» (2:0), «Челси» (3:2), доходя до четвертьфинала турнира, и не уступал «Вольфсбургу» (1:1) и «Интеру» (2:2). С «Ростовом» громил в плей-офф ЛЕ чешскую «Спарту» (4:0) и играл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Когда Рубин выиграл два чемпионства, он забивал больше всех голов. .
Если Бердыев возглавит Сочи, то это будет новый вызов времени и для команды, и для нового тренера.
КБ, он не потерпит навязывания и указов, такой должен быть каждый тренер, но у нас в клубах всё иначе почему-то.