Черданцев: «24 минуты к футболу добавлять — это клиника»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о решении Рафаэла Клауса, главного арбитра встречи сборных Англии и Ирана (6:2), добавить к матчу 24 минуты компенсированного времени. 14 минут добавили к первому тайму, 10 — ко второму.
И 24 минуты к футболу добавлять – это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь, как говорится, дурака…
Я не могу назвать себя большим знатоком и порой тоже могу что-то невпопад ляпнуть, но до некоторых высказываний "известного" комментатора не додумаются даже завсегдатаи "Канатчиковой дачи". Как, в частности, этого пёрла.
Я не могу назвать себя большим знатоком и порой тоже могу что-то невпопад ляпнуть, но до некоторых высказываний "известного" комментатора не додумаются даже завсегдатаи "Канатчиковой дачи". Как, в частности, этого пёрла.
P.S. Позорище. Ещё чето там пыжится из себя, бездарь, блин!
P.S. Позорище. Ещё чето там пыжится из себя, бездарь, блин!
А размер на бирке сходится?
А размер на бирке сходится?