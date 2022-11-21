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Черданцев: «24 минуты к футболу добавлять — это клиника»

вчера, 18:34
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Комментатор Георгий Черданцев высказался о решении Рафаэла Клауса, главного арбитра встречи сборных Англии и Ирана (6:2), добавить к матчу 24 минуты компенсированного времени. 14 минут добавили к первому тайму, 10 — ко второму.

И 24 минуты к футболу добавлять – это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь, как говорится, дурака…

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:20
Черданцев говорит о клинике, уже смешно )
протон
протон ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 23:19
Главное, чтобы костюмчик сидел...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
За более чем 20-летнюю историю своего вещания Черданцев так ничего и не понял в футболе.
Я не могу назвать себя большим знатоком и порой тоже могу что-то невпопад ляпнуть, но до некоторых высказываний "известного" комментатора не додумаются даже завсегдатаи "Канатчиковой дачи". Как, в частности, этого пёрла.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:40, ред.
Чердан - великий "гуру" ... вообще в тряпку молчал бы. Некому ему там напомнить, как он в ЛЧ в прямом эфире обо*рался, когда похоронил Реал в ответке с МС, полаская го*ном тактику Анчи, его план на матч, сетуя на упадок сил, ввиду возраста "сливочных".

P.S. Позорище. Ещё чето там пыжится из себя, бездарь, блин!
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:36
Кто о чём, а вшивый о бане. Ему бы, как в отведённое для "После футбола" время уложиться. Ничего, рекламки урежет и всё будет хорошо. Кстати, хоккейные матчи с их чистым временем и совершенно непредсказуемой общей длительностью матча работают давно претензий по сетке вещания не предъявляют, а этот завыл загодя. К тому же, горемыка не удосужился повериться по изменениям, вводимым ФИФА. Сидит себе в студии, харю наедает, как и все остальные на этом канале.
Союзник противников
Союзник противников ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 20:02
Мелковато.Это-уровень Высшего спортивного арбитража в Лозанне.Там любят российский спорт судить,разберутся.
Союзник противников
Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:58
А к пуговицам претензии есть??? Вот видишь-нет,как и пуговиц! Не удивляйся такой мелочи-у меня сегодня здесь цитату из В.Высоцкого удалили...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:56
Весь этот чемпионат грозит стать исключительно "клиническим". Есть такая чуйка.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:26
Чё то вспомнил про фильмус "Тупой ещё тупее". Это всех наверно касается и возможно меня тоже). Хотя бы потому, что смотрел матч до конца, хотя не верил, что Иран сравняет и, тем более вырвет победу).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:16
Клиника - так рассуждать. Надо же додуматься до такого маразма, чтобы сказать, что арбитр должен ориентироваться на сетку телевещания ! А вот один из комментаторского цеха додумался. И этот один - минимум двадцать лет в футболе, даже книгу выпустил по итогам одного из ЧМ.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:58
Забыли посоветоваться со "светочем" комментаторского цеха.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:53
Клиника - это твое присутствие в эфире, твои истерики , твой сомнительный анализ.
Варвар7
Варвар7 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:51
Penokkio
Penokkio
вчера в 18:51
Сейчас бы Черданцеву о дураках говорить. Все мозги свои оставил ещё на НТВ-Плюс в 2000-ых годах. Чья бы корова мычала
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:49
Чердак, напиши жалобу в ФИФА или Спортлото.
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:49
Добрый вечер.
А размер на бирке сходится?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:42
Сегодня получил выигранную футболку... горловина узковата, рукавов нет, но расцветка красивая. Аркадий Райкин уже очень давно спрашивал - "кто сшил костюм?"
karnager
karnager
вчера в 18:38
ты же комментируешь матчи дворового футбола. какая там сетка?
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