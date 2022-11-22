Классен забил самый поздний гол нидерландцев на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов обыграла Сенегал в матче первого группового раунда ЧМ.
Любопытно, что Дэви Классен забил самый поздний гол «оранжевых» на чемпионатах мира (98:17) и второй самый поздний гол в истории ЧМ, после гола Мехди Тареми.
|Сенегал0 : 2Нидерланды
|Матч завершен
Сборная Нидерландов обыграла Сенегал в матче первого группового раунда ЧМ.
Любопытно, что Дэви Классен забил самый поздний гол «оранжевых» на чемпионатах мира (98:17) и второй самый поздний гол в истории ЧМ, после гола Мехди Тареми.