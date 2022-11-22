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Классен забил самый поздний гол нидерландцев на чемпионатах мира

вчера, 05:07
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Нидерландов обыграла Сенегал в матче первого группового раунда ЧМ.

Любопытно, что Дэви Классен забил самый поздний гол «оранжевых» на чемпионатах мира (98:17) и второй самый поздний гол в истории ЧМ, после гола Мехди Тареми.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:59
Менди стал вратарем, пропустившим самый поздний гол сенегальцами на чемпионатах мира..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:03
Ещё добавили бы 15 минут. Что эти судьи творят?
w6cfkma4fz5s
w6cfkma4fz5s
вчера в 05:29
Какой-то бред происходит с добавлением времени чуть не по полтайма. Тареми вон на 114-й второй гол забил
Гость
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