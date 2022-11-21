Не последний герой. Валенсия присоединился к списку первых на ЧМ

1669010049

сегодня, 08:54

Напоминаем о форварде и вспоминаем других бомбардиров.

Ударное начало

Любой чемпионат мира неизменно выводит на первый план отдельных футболистов, на которых мало кто мог обращать внимание и от которых вряд ли кто-то ожидает прорыва. Но уже матч открытия как минимум на одни сутки сделал героя. Им стал форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия.

33-летний нападающий безуспешно пытался закрепиться в Англии, выступая за «Вест Хэм» и «Эвертон», потом было вернулся в Новый Свет, поиграв за «Тигрес» в Мексике. А в 2020-м вернулся в Европу, чтобы доигрывать в «Фенербахче». В нынешнем сезоне он поймал второе дыхание. Его клуб лидирует в чемпионате Турции после 13 туров. А сам Валенсия показывает бомбардирскую неудержимость: забил 12 мячей в 13 матчах Суперлиги, в восьми матчах Лиги Европы отличился дважды.

В составе сборной Эквадора в нынешней квалификации он забил всего четыре мяча в 12 матчах. Не самый выдающийся результат. Но в отборе в принципе эквадорцы не блистали, выбравшись в Катар с четвертого места – последнего, дающего прямую путевку на чемпионат мира из Южной Америки.

Для Валенсии этот чемпионат мира – второй в карьере. Дебютировал он на турнире в Бразилии, где провел три матча и забил в них три мяча. Все три мяча сборной на том ЧМ . Так что в биографии Валенсии теперь пять мячей на чемпионатах мира, и это вполне себе солидный результат. Не каждый нападающий может похвастаться. А ведь у Валенсии еще как минимум два матча на турнире впереди. Если, конечно, регулярные удары по ногам от игроков сборной Катара не нанесли ему травму.

К слову, Эннер вообще мог войти в историю с хет-триком, но его первый мяч, забитый вроде бы по всем правилам, был отменен из-за офсайда, суть которого не все поняли даже после подробных разъясняющих повторов от ФИФА . В деле себя проявила как раз полуавтоматическая система определения офсайда, которая нашла его там, где обычные судьи вряд ли смогли бы вот так сразу заподозрить неладное. Некоторые эксперты уже стали критиковать эту систему. Но компьютер не обманешь – нужно принять как должное.

Зато отмена этого гола позволила матчу войти в историю по другой причине. Впервые первый гол на турнире был забит с пенальти. Причем для его определения не потребовалось вмешательство ВАР. Сам же Валенсия и заработал чистый одиннадцатиметровый. И буквально в течение получаса оформил дубль, сделав себя лучшим игроком матча и главной занозой для катарских болельщиков – те на замену провожали его недовольным свистом.

Дубли на старте

Другим историческим событием стало поражение команды-хозяйки турнира в матче открытия. Впрочем, с тенденциями ФИФА и проведением чемпионата мира в Катаре этого следовало ожидать, даже несмотря на слухи о чемоданах катарских денег, занесенных восьмерым футболистам сборной Эквадора. Видимо, Валенсия был в числе тех, до кого не донесли.

Можно было задаться вопросом о том, а были ли дубли ранее в матчах открытия. И выяснится, что это не такая и редкость. Как минимум, в последнее время. На чемпионате мира в России тоже был дубль в матче открытия. Его автором стал Денис Черышев, который дважды забил в ворота Саудовской Аравии, проигравшей со счетом 0:5.

На предыдущем чемпионате мира в Бразилии тоже в стартовом матче был дубль. Его автором стал Неймар, который дважды поразил ворота сборной Хорватии, а сама игра завершилась со счетом 3:1. Один из своих мячей Неймар забил с пенальти. Так что дубль Валенсии в стартовом матче – третий подряд.

На чемпионате мира 2006 года сборная Германии открывала турнир с Коста-Рикой, и тогда сразу случилось два дубля. У немцев дважды забил Мирослав Клозе, а у костариканцев оба мяча забил Ванчопе. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Это был самый результативный матч открытия в истории чемпионатов мира. Обычно они получаются более осторожными и менее богатыми на голы.

Как видим, дубли в первых матчах турнира стали все чаще случаться именно на последних чемпионатах мира.

Авторы первых голов

Так совпало, что автор дубля в стартовом матче на нынешнем турнире стал и автором первого гола на чемпионате. Так бывает не всегда. Воспользуемся случаем и вспомним авторов голов открытия на последних ЧМ , которые проходили в более или менее привычном нам формате.

Первый гол на ЧМ -2018 тоже был быстрым. Его автором стал Юрий Газинский, который удачно замкнул подачу Александра Головина. На чемпионате 2014 года случился уникальный первый гол – в свои ворота. И тоже быстрый. Его на 11-й минуте забил Марсело, войдя тем самым в историю. Правда, это не помешало бразильцам потом забить три и выиграть у Хорватии.

На ЧМ -2010 ЮАР дома стартовала с ничьей против Мексики (1:1). А первый гол запомнился многим. Его автором стал Тшабалала, который ярчайшим образом провел весь турнир и стал одним из его открытий и душой южноафриканской сборной. Этот гол был забит им в начале второго тайма. Но вообще тенденция последних чемпионатов – быстрые голы. Так было на последних трех турнирах.

Быстрым голом открыла счет и Германия в 2006-м. Тогда отличился Филипп Лам уже на шестой минуте. А вот матч открытия ЧМ -2002 запомнился по другой причине. Действующие чемпионы мира французы сенсационно уступили Сенегалу со счетом 0:1. И единственный мяч тогда забил Пап Буба Диоп, который умер в 2020 году.

Быстрый гол был забил в первом матче ЧМ -1998, когда на четвертой минуте ворота Шотландии поразил Сезар Сампайо из сборной Бразилии, ныне работающий в тренерском штабе национальной команды. В 1994 году гол открытия забил Юрген Клинсманн, благодаря чему Германия обыграла Боливию со счетом 1:0.

В 1990 году турнир в Италии открывали сборные Аргентины и Камеруна. Африканцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Франсуа Омам-Бийика. Причем играли к тому времени в меньшинстве, а в конце получили и второе удаление. За четыре года до этого в матче открытия между Болгарией и Италией первый мяч забил Алессандро Альтобелли. Не всегда у авторов первых голов на чемпионатах мира все потом складывалось удачно, но как минимум первую порцию славы на турнире они получали. Как и Валенсия сейчас.