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Месси стал первым игроком сборной Аргентины, забивавшим на четырёх ЧМ

вчера, 13:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком национальной команды, забившим на четырёх чемпионатах мира.

Форвард отличился в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Саудовской Аравией, открыв счёт с пенальти на 10-й минуте.

Ранее он забивал на мундиалях 2006, 2014 и 2018 годов. Аргентинец обогнал Габриэля Батистуту (1994, 1998, 2002) и Диего Марадону (1982, 1986, 1994), которые отличались на трёх турнирах.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:35
Достаточно посмотреть список стран, кому он забивал голы на Мундиале...специалист по середнякам и аутсайдерам 😁
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 16:21
Очень логично. Просто чистая дедукция
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 16:19
"С пенальти забивает только Роналду ", говорили они.
Пирамида
Пирамида
вчера в 16:15
Когда лев раненный, гиенны сразу прибегают....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:04
Надо ещё один золотой мячик выписать ему.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:04
Значит станут чемпионами мира,как Испания проиграла первую игру Швейцарии и стали ЧМ.
Будет больше мотивации.
амурец
амурец
вчера в 15:52
После фиаско придумывают какие то неочемные рекорды для Месси
Swift2005
Swift2005
вчера в 15:39, ред.
Хорошие шансы на выход плей-офф чемпионата мира по футбольным состязаниям имеет сборная команда Саудовской Аравии. Польша и Мексика могут сыграть вничью, а Аргентина может переиграть поляков и мексиканцев с дублем и хет-трикиком Лео Месси. В свою очередь Саудовская Аравия сможет сыграть вничью с теми же мексиканцами и поляками. И Аргентина и Саудовская Аравия в плей-офф чемпионата мира.
1 Аргентина 6 очков и 6 голов Месси на групповом этапе
2 Саудовская Аравия 5 очков
3 Польша 2 очка
4 Мексика 2 очка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:29
Позорник карлик, это всё результат купленных мячиков для него.
salleeh
salleeh
вчера в 15:26
Давайте начнём с того, что из всех этих команд, которым забивал Месся, ни одна не претендовала даже на выход из группы… Судите сами: Сербия и Черногория, Босния и Герцеговина, Иран, Нигерия и вот Саудовская Аравия.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:25
Месси проиграл саудитам!!!!))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:16
куча ненужных голов
adekvat
adekvat
вчера в 14:41
А толку , фовариты не о чем Аргентина.
Gelious
Gelious
вчера в 14:40, ред.
Пофиг на судейство. Не вина Месси. Его дело - забить пенальти. Он это и сделал.

Если позлорадствовать, то лучше с забавной статистики.

Команды, которым забил гениальный Месси на ЧМ:

1. Сербия и Черногория.
2. Босния и Герцеговина.
3. Иран.
4. Нигерия.
5. Саудовская Аравия.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 13:57
по первому тайму скажу так,у аргов могут снова появиться проблемы с выходом из группы,с пассами беда,понимания чёткого не видно и думаю от условной хорватии 0-3 хапнут снова на этом чм
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:49
Молодец судья ,чётко выполняет указания Инфантино!
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