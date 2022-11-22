Месси стал первым игроком сборной Аргентины, забивавшим на четырёх ЧМ

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вчера, 13:43

Нападающий сборной Аргентины стал первым игроком национальной команды, забившим на четырёх чемпионатах мира.

Форвард отличился в матче 1-го тура ЧМ -2022 с Саудовской Аравией, открыв счёт с пенальти на 10-й минуте.

Ранее он забивал на мундиалях 2006, 2014 и 2018 годов. Аргентинец обогнал (1994, 1998, 2002) и (1982, 1986, 1994), которые отличались на трёх турнирах.