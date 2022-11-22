Месси стал первым игроком сборной Аргентины, забивавшим на четырёх ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком национальной команды, забившим на четырёх чемпионатах мира.
Форвард отличился в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Саудовской Аравией, открыв счёт с пенальти на 10-й минуте.
Ранее он забивал на мундиалях 2006, 2014 и 2018 годов. Аргентинец обогнал Габриэля Батистуту (1994, 1998, 2002) и Диего Марадону (1982, 1986, 1994), которые отличались на трёх турнирах.
Будет больше мотивации.
Будет больше мотивации.
1 Аргентина 6 очков и 6 голов Месси на групповом этапе
2 Саудовская Аравия 5 очков
3 Польша 2 очка
4 Мексика 2 очка
1 Аргентина 6 очков и 6 голов Месси на групповом этапе
2 Саудовская Аравия 5 очков
3 Польша 2 очка
4 Мексика 2 очка
Если позлорадствовать, то лучше с забавной статистики.
Команды, которым забил гениальный Месси на ЧМ:
1. Сербия и Черногория.
2. Босния и Герцеговина.
3. Иран.
4. Нигерия.
5. Саудовская Аравия.
Если позлорадствовать, то лучше с забавной статистики.
Команды, которым забил гениальный Месси на ЧМ:
1. Сербия и Черногория.
2. Босния и Герцеговина.
3. Иран.
4. Нигерия.
5. Саудовская Аравия.