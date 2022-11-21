Тареми забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

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вчера, 18:48

Нападающий сборной Ирана забил мяч на 90+13-й минуте матча чемпионата мира против Англии (2:6). Этот гол стал самым поздним из числа забитых в основное время за всю историю чемпионатов мира. Взятие ворот произошло на отметке 102 минуты 30 секунд.

К первому тайму поединка добавили 14 минут, ко второму — 10. В конце встречи главный арбитр матча Рафаэл Клаус воспользовался ВАР для проверки игрового эпизода на наличие нарушения правил, после которого был назначен пенальти, поэтому команды провели на поле на четыре минуты больше.