Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЧемпионат мира 2022

Тареми забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

вчера, 18:48
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми забил мяч на 90+13-й минуте матча чемпионата мира против Англии (2:6). Этот гол стал самым поздним из числа забитых в основное время за всю историю чемпионатов мира. Взятие ворот произошло на отметке 102 минуты 30 секунд.

К первому тайму поединка добавили 14 минут, ко второму — 10. В конце встречи главный арбитр матча Рафаэл Клаус воспользовался ВАР для проверки игрового эпизода на наличие нарушения правил, после которого был назначен пенальти, поэтому команды провели на поле на четыре минуты больше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ван Гал побил рекорд Адвоката по числу побед во главе сборной Нидерландов
Вчера, 23:27
Матч сборных Англии и Ирана стал самым долгим в истории чемпионатов мира
Вчера, 19:28
17 игроков «Барселоны» вызваны на чемпионат мира. Это рекордный показатель
18 ноября Фото
Аргентина может побить рекорд Италии по серии матчей без поражений
17 ноября
«Урал» установил клубный рекорд по количеству очков в серии без поражений
12 ноября
Дани Алвес станет самым возрастным бразильским игроком в истории ЧМ
08 ноября
Сортировать
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:26
Самый поздний гол,это тоже своего рода рекорд,жаль,что он не помог Ирану
valt134
valt134
вчера в 21:56
Похоже, это их последний «подвиг» на Чемпионате…
Знатог
Знатог
вчера в 21:29
Если учитывать и время первого тайма то забил на 90+27 минуте.
протон
протон
вчера в 21:04
Арбитр настоящий фанат футбола. Всегда бы так добавляли! ))
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 19:51
Однако
drug01
drug01
вчера в 19:13
Молодец, вошёл в историю!!!!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:11
Надеюсь не последний Рекорд
matrix333
matrix333
вчера в 19:10
Забил на Чемпионате мира, и что? Проиграли.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:05
Так столько минут наверно никогда не добавляли
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:54
Главное что у него дубль
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 