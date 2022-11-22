Матч «Урал» — ЦСКА установил рекорд посещаемости в сезоне в Екатеринбурге

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вчера, 16:51

Матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА посетили 15247 человек.

Этот показатель стал рекордным для «Екатеринбург Арены» в нынешнем сезоне. Ранее самой посещаемой встречей был матч со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ . Тогда игру посетил 8931 зритель.

Встреча проходит при -9 градусов по Цельсию.