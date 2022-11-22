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Матч «Урал» — ЦСКА установил рекорд посещаемости в сезоне в Екатеринбурге

вчера, 16:51
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА посетили 15247 человек.

Этот показатель стал рекордным для «Екатеринбург Арены» в нынешнем сезоне. Ранее самой посещаемой встречей был матч со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ. Тогда игру посетил 8931 зритель.

Встреча проходит при -9 градусов по Цельсию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:15
Ещё и матч начался в 17:00. В рабочий день. В мороз. И 15 000. Что там без фан уйди? Драк много было? Задержания? Угрозы депутатам?
протон
протон
вчера в 21:14
Роднина: на Урале в квартирах холодно, вот они и пришли на стадион погреться.
112910415
112910415
вчера в 19:19
замёрзли, но не пожалели !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:14
По этой причине я и написал, что ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ.
Будь здрав Дружище.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:51
Уральцы очень желали посмотреть на великого Облякова отсюда и посещаемость.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:50
Люди пришли поржать с коней!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:57
В этом году такой регламент. что неясно какое место в группе лучше занимать. По моим прикидкам в некоторых случаях третье место даже лучше первого. С учетом потенциальных соперников в плей офф.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:48
Ничего себе,в морозную погоду рекорд установили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:33, ред.
Хоть какое то утешение для ЦСКА.
Два вратаря академии ЦСКА показали хорошую игру, Более опытный И. Помазун оказался удачливее. Урал с победой, игры за Кубок ещё впереди. Удачи командам.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:33
Болельщики молодцы! Поддержали команду даже в холодную погоду. Урал своей игрой в этой части сезона оправдывает ожидания болельщиков.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 17:26
Просто последний матч перед перерывом и все были уверены, что Урал победит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:09
Ну это интерес и к ЦСКА.
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