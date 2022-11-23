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Глушаков: «Сложно сказать, сколько ещё российский футбол будет в изоляции»

вчера, 09:45

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о возможном будущем российского футбола.

Не знаю, сыграю ли ещё за сборную России. У нас в стране всё может быть. Сегодня играешь, завтра нет, послезавтра тренируешь, а потом — нет. Не знаю, что произойдёт в будущем. Будет ли вообще футбол в России? Фиг его знает. У меня есть желание играть за сборную, но это уже не от меня все зависит. Это решаю не я.

Сложно сказать, сколько ещё российский футбол будет в изоляции. Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось. 3 года, 5 лет, может быть, ещё 2 года… Посмотрим.

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zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:57
Это уже политика,а она ,у нас не самостоятельная,начиная с главного и кончая каким-либо мэром!!! Но то,что не меньше з-4лет похоже на то!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:47
Да как политические проблемы разрешатся, так сразу и допустят.
Гость
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