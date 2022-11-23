Глушаков: «Сложно сказать, сколько ещё российский футбол будет в изоляции»

Полузащитник «Химок» рассказал о возможном будущем российского футбола.

Не знаю, сыграю ли ещё за сборную России. У нас в стране всё может быть. Сегодня играешь, завтра нет, послезавтра тренируешь, а потом — нет. Не знаю, что произойдёт в будущем. Будет ли вообще футбол в России? Фиг его знает. У меня есть желание играть за сборную, но это уже не от меня все зависит. Это решаю не я.

Сложно сказать, сколько ещё российский футбол будет в изоляции. Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось. 3 года, 5 лет, может быть, ещё 2 года… Посмотрим.