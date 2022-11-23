Гогниев — о своём будущем в «Химках»: «Мы общаемся с руководителями»

Главный тренер «Химок» высказался о своём будущем в команде.

Буду ли после Нового года готовить команду? Сейчас ещё не конец сезона. Сначала надо закрыть этот сезон, осталась одна кубковая игра. Мы общаемся с руководителями. Будем делать какие-то выводы по окончании сезона. Сейчас я тренер футбольного клуба «Химки» и осталась заключительная игра с «Краснодаром».