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Гогниев — о своём будущем в «Химках»: «Мы общаемся с руководителями»

вчера, 09:11

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своём будущем в команде.

Буду ли после Нового года готовить команду? Сейчас ещё не конец сезона. Сначала надо закрыть этот сезон, осталась одна кубковая игра. Мы общаемся с руководителями. Будем делать какие-то выводы по окончании сезона. Сейчас я тренер футбольного клуба «Химки» и осталась заключительная игра с «Краснодаром».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:48, ред.
Методы руководства командой говорят о том, что Гогниев ещё не " дорос" до тренера премьер лиги. Об этом также указывает теперешнее место в турнирной таблице.

У Химок много проблем в этом сезоне , но самая весомая - главный тренер. В данный момент Химкам не помешал бы опытный грамотный специалист. Химки очень симпатичный клуб, от себя желаю чтобы они поскорее разобрались со своими проблемами!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:32, ред.
Химки нуждаются в полном реформировании .
От игроков до самого руководства.
Izmar
Izmar
вчера в 09:15
Окунет Химки в ФНЛ и сбежит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:12
Пусть играет до конца сезона !
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