Гогниев — о своём будущем в «Химках»: «Мы общаемся с руководителями»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своём будущем в команде.
Буду ли после Нового года готовить команду? Сейчас ещё не конец сезона. Сначала надо закрыть этот сезон, осталась одна кубковая игра. Мы общаемся с руководителями. Будем делать какие-то выводы по окончании сезона. Сейчас я тренер футбольного клуба «Химки» и осталась заключительная игра с «Краснодаром».
У Химок много проблем в этом сезоне , но самая весомая - главный тренер. В данный момент Химкам не помешал бы опытный грамотный специалист. Химки очень симпатичный клуб, от себя желаю чтобы они поскорее разобрались со своими проблемами!
У Химок много проблем в этом сезоне , но самая весомая - главный тренер. В данный момент Химкам не помешал бы опытный грамотный специалист. Химки очень симпатичный клуб, от себя желаю чтобы они поскорее разобрались со своими проблемами!