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Булыкин: «Думаю, Роналду ещё будет в топ-клубе. Он в порядке»

вчера, 23:55

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Не удивлён — были недовольны и клуб, и Криштиану, потому пошли на обострение. Интервью стало обострением. Криштиану хотел уйти в межсезонье. Вопрос был: договорятся по поводу расторжения? Договорились.

Думаю, Роналду ещё будет в топ-клубе. Он в порядке и знает, как готовиться и восстанавливаться. Он — атлет с большой буквы: многим молодым даст фору.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:03
Сказал Булыкин и забил новый косяк.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:26
До его прихода МЮ был на второй строчке, а с ним на 6-й. А сколько нервов потрепал. Таким его запомнят. Напомню, никто не встал на его сторону. Даже Фердинанд отвернулся
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:11
Ему либо в МЛС, либо в Спортинг.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:33
Об этом он еще только думает. Сейчас для него приортитет ЧМ. Остальное потом.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:57
Да уж неприятная история, жаль конечно что все так закончилось. У каждого своя правда. Удачи Криштиану в будущем, и спасибо за всё лучшее, что было с МЮ!!!
Жаль, что Криш ушел из клуба, в котором стал мировой звездой, таким образом... Хорошо, что хоть судиться не стали... Уверен, что годы спустя, я в первую очередь буду помнить Криша в МЮ по его голам и титулам, что завоевали вместе, а не по этому вью.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:08
Кто ж ты, новая жертва?..
7v944h8dmxf8
7v944h8dmxf8
сегодня в 00:05
Ну вот откуда ты знаешь?
Лишь бы сказать что-нибудь...
Elliada
Elliada
сегодня в 00:01, ред.
"....Думаю, Роналду ещё будет в топ-клубе...." Булыкин не договорил. Правильнее: "Думаю, Роналду ещё будет топить клубы"
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