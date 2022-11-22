Булыкин: «Думаю, Роналду ещё будет в топ-клубе. Он в порядке»

Экс-футболист «Аякса» прокомментировал новость об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Не удивлён — были недовольны и клуб, и Криштиану, потому пошли на обострение. Интервью стало обострением. Криштиану хотел уйти в межсезонье. Вопрос был: договорятся по поводу расторжения? Договорились.

Думаю, Роналду ещё будет в топ-клубе. Он в порядке и знает, как готовиться и восстанавливаться. Он — атлет с большой буквы: многим молодым даст фору.