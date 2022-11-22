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Семшов: «В Азии мы по-любому будем хорошо смотреться»

вчера, 22:55

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Думаю, что нужно потерпеть до лета. Потом нужно будет какие-то варианты искать. Невозможно сборной играть только товарищеские матчи, без цели и задач. Надо чуть-чуть подождать, а дальше садиться с РФС и, наверное, с правительством и думать, как правильно поступить. Футболисты тоже хотят участвовать в международных соревнованиях.

Да, если сдвигов в положительную сторону со стороны УЕФА к лету не будет, то нужно думать о переходе в Азию. Но мы должны понимать, что если РФС перейдет в эту конфедерацию, то, скорее всего, пути обратно не будет.

Если наша сборная будет играть в Азии, то мы по-любому там будем хорошо смотреться. Но там люди тоже умеют играть в футбол. С любым соперником будет тяжело, все будет зависеть от подготовки к игре и от отношения к матчу.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:28
Очередная бредятина! Что значит, вот мы возьмём и перейдём в АФК? В Азии может кто-то и не против перехода к ним России, но явно не все. Там т оже есть свои русофобские условные Польши, Боснии и Швеции, которые ни под каким предлогом не будут с нами играть! И на фига мы такие отвергнутые нужны там в Азии вообще? Только смуту наводить? АФК нас к себе просто не примет и ФИФА её поддержит, избавясь от лишних проблем.
протон
протон
сегодня в 00:44
На фоне кого? Мьянмы? Индонезии? С Таджикистаном и Киргизией уже посмотрели
Саудовская Бавария поспорила бы. А Япония и Австралия сказали бы "А вы куда? Мы с вами играть не будем". Откуда этот бред про "давайте в Азию"? Это что, отдельная от ФИФА лига какая-то? Нет. Там прям заждались? Тоже нет. Так с чего вдруг российской сборной в Азию отправляться?
djaich
djaich
сегодня в 00:12
Если сумеем заявиться в АКФ, то произойдет вторичный массовый исход легионеров с первенства России. Дорогостоящие игроки с огромной зарплатой нашим клубам будут не нужны, а основная масса сорвется в первенства, даже Болгарии и Польши, чьи команды участвуют в еврокубках, чтобы зацепить внимание клубов из более сильных западных лиг. Идея, в принципе, неплохая.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:59
Пока, что то не очень смотримся!
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