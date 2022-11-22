Семшов: «В Азии мы по-любому будем хорошо смотреться»

Бывший футболист «Динамо» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Думаю, что нужно потерпеть до лета. Потом нужно будет какие-то варианты искать. Невозможно сборной играть только товарищеские матчи, без цели и задач. Надо чуть-чуть подождать, а дальше садиться с РФС и, наверное, с правительством и думать, как правильно поступить. Футболисты тоже хотят участвовать в международных соревнованиях.

Да, если сдвигов в положительную сторону со стороны УЕФА к лету не будет, то нужно думать о переходе в Азию. Но мы должны понимать, что если РФС перейдет в эту конфедерацию, то, скорее всего, пути обратно не будет.

Если наша сборная будет играть в Азии, то мы по-любому там будем хорошо смотреться. Но там люди тоже умеют играть в футбол. С любым соперником будет тяжело, все будет зависеть от подготовки к игре и от отношения к матчу.