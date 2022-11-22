Канчельскис: «Самым оптимальным вариантом для Роналду будет Америка»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об уходе бывшего нападающего «дьяволов» из клуба.

Не удивлён. Я ещё два месяца назад говорил, что расторгнут контракт до зимнего трансферного окна. Не знаю, правильное ли это решение — я же не президент «Манчестер Юнайтед».

Для кого-то Роналду тянет топ уровень, а для кого-то — нет. Самым оптимальным вариантом для него будет Америка. Посмотрим, как дела будут обстоять после чемпионата мира. Для него это будет стимул, чтобы сыграть хорошо и доказать МЮ , что они не правы.

Не очень красиво расстались с Роналду? Там произошёл серьёзный конфликт. Вы же понимаете, какие амбиции и у Роналду, и у «Манчестер Юнайтед».