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Канчельскис: «Самым оптимальным вариантом для Роналду будет Америка»

вчера, 21:58

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уходе бывшего нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду из клуба.

Не удивлён. Я ещё два месяца назад говорил, что расторгнут контракт до зимнего трансферного окна. Не знаю, правильное ли это решение — я же не президент «Манчестер Юнайтед».

Для кого-то Роналду тянет топ уровень, а для кого-то — нет. Самым оптимальным вариантом для него будет Америка. Посмотрим, как дела будут обстоять после чемпионата мира. Для него это будет стимул, чтобы сыграть хорошо и доказать МЮ, что они не правы.

Не очень красиво расстались с Роналду? Там произошёл серьёзный конфликт. Вы же понимаете, какие амбиции и у Роналду, и у «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:28
Самым оптимальным решением будет завершение карьеры. Когда он потопит третий клуб, даже его истинные поклонники отвернутся от него
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:37
Можно в "Зенит".
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:54
Это обуза и для Америки...Эгоистичная обуза..
Гость
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