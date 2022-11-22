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Сутормин: «Надо обыграть „Спартак“ и хорошо завершить эту часть сезона»

вчера, 22:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Игрок «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от победы над «Црвеной Звездой» в контрольной игре (3:1).

Помог ли матч обрести уверенность в себе? Я надеюсь. Правда, один матч только остался — самый важный на этом отрезке. Посмотрим, будем готовиться к «Спартаку».

На «Спартак» лишний раз настраиваться не надо. Посмотрим завтра их матч с «Крыльями», будем от этого отталкиваться и играть только на победу. Надо выиграть и хорошо завершить эту часть сезона.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 00:27
Зениту только победы!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:19
Только игра команды и каждого футболиста в игре покажет, на что способны клубы в этот день.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:09
С каких пор игры на Кубок стали самыми "важными"..??
Да и за победу над Спартаком дают те же 3 очка что и за победу над остальными командами в группе...
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:52
Надо обыгрывать команды в матчах. Сначала готовиться, а потом хорошо играть, побеждать и выигрывать, играть на победу. Ну а там видно будет - кто выиграет, тот и победит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:57
Думаю Спартак будет не согласен с трактовкой Алексея, ну а игра рассудит!
da9ftd762aff
da9ftd762aff
вчера в 22:53
Сутормин сказал и тут же забыл.
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