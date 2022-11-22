Сутормин: «Надо обыграть „Спартак“ и хорошо завершить эту часть сезона»

Игрок «Зенита» поделился впечатлениями от победы над «Црвеной Звездой» в контрольной игре (3:1).

Помог ли матч обрести уверенность в себе? Я надеюсь. Правда, один матч только остался — самый важный на этом отрезке. Посмотрим, будем готовиться к «Спартаку».

На «Спартак» лишний раз настраиваться не надо. Посмотрим завтра их матч с «Крыльями», будем от этого отталкиваться и играть только на победу. Надо выиграть и хорошо завершить эту часть сезона.