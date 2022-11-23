Кавазашвили объяснил, почему судьи стали добавлять много времени

Бывший вратарь «Спартака» высказался о том факте, что арбитры на чемпионате мира начали добавлять много дополнительного времени.

Я много раз выступал в прессе, обращался в ФИФА и УЕФА , чтобы судьи стали серьезнее бороться с симуляцией. Но никто меня не слушал.

Практически во всех матчах футболисты корчатся от боли, но потом через несколько секунд вскакивают и продолжают игру словно ничего не случилось. В этот период на поле могут выбежать врачи – это еще несколько дополнительных минут утраченного времени.

Таких примеров полно! Вот поэтому арбитры и добавляют столько много времени, ведь судья очень часто останавливает игру по, мягко скажем, надуманным причинам. Симуляция приняла законный характер, а судьи это позволяли. Такое решение – способ побороть симулянтов. Получится ли? Посмотрим.