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Кавазашвили объяснил, почему судьи стали добавлять много времени

вчера, 21:19

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о том факте, что арбитры на чемпионате мира начали добавлять много дополнительного времени.

Я много раз выступал в прессе, обращался в ФИФА и УЕФА, чтобы судьи стали серьезнее бороться с симуляцией. Но никто меня не слушал.

Практически во всех матчах футболисты корчатся от боли, но потом через несколько секунд вскакивают и продолжают игру словно ничего не случилось. В этот период на поле могут выбежать врачи – это еще несколько дополнительных минут утраченного времени.

Таких примеров полно! Вот поэтому арбитры и добавляют столько много времени, ведь судья очень часто останавливает игру по, мягко скажем, надуманным причинам. Симуляция приняла законный характер, а судьи это позволяли. Такое решение – способ побороть симулянтов. Получится ли? Посмотрим.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Devjatiy (раскрыть)
вчера в 22:09
ДЛя подтверждения истины "Пусть рухнет весь мир,но торжествует закон".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:08
Убрать ВАРево,платить футболистам как сантехникам и слесарям и распустить международные федерации-вот путь к успеху! Нереально? Тогда сидим,не чирикаем и делаем вид,что "так оно и былО".
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 22:06
Симулянтам должны оказывать помощь вне поля, симулянов нужно немедленно уносить с поля.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:46
,
adekvat
adekvat
вчера в 21:35, ред.
А зачем было добавлять 8 минут в матче Испания - Коста Рика при счёте 6-0 ? Тупизм по моему.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:29
за симуляцию надо давать карточки
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