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Испания повторила своё достижение 1934 года

вчера, 21:51
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания7 : 0Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

Испанцы забили три гола в первом тайме игры чемпионата мира во второй раз в своей истории. Впервые это было на ЧМ-1934 против сборной Бразилии.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:39
Европейская Сборная здорового человека ))
Этот матч показал всю крутость Гави. Насколько он важен и в Барсе, и в Испании. Невероятный игрок с феноменальными качествами и навыками
Не удивлюсь, если войдёт в топ 30 на ЗМ.
Кстати необычный состав у Испании без девятки и с опорником в центре защиты.
Думаю в позиционной атаке будут переходить в 3 защитника с Бускетсом в центре. а Альба будет играть высоко.
В любом случае интересно наблюдать за командой Энрике. Он в сборной всегда что-то придумывает
Arineh
Arineh
вчера в 21:58
Испания красава. Буду болеть!
Гость
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