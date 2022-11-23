Испания повторила своё достижение 1934 года

Сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Испанцы забили три гола в первом тайме игры чемпионата мира во второй раз в своей истории. Впервые это было на ЧМ-1934 против сборной Бразилии.
|Испания7 : 0Коста-Рика
|Матч завершен
Сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Испанцы забили три гола в первом тайме игры чемпионата мира во второй раз в своей истории. Впервые это было на ЧМ-1934 против сборной Бразилии.
Этот матч показал всю крутость Гави. Насколько он важен и в Барсе, и в Испании. Невероятный игрок с феноменальными качествами и навыками
Не удивлюсь, если войдёт в топ 30 на ЗМ.
Кстати необычный состав у Испании без девятки и с опорником в центре защиты.
Думаю в позиционной атаке будут переходить в 3 защитника с Бускетсом в центре. а Альба будет играть высоко.
В любом случае интересно наблюдать за командой Энрике. Он в сборной всегда что-то придумывает
Этот матч показал всю крутость Гави. Насколько он важен и в Барсе, и в Испании. Невероятный игрок с феноменальными качествами и навыками
Не удивлюсь, если войдёт в топ 30 на ЗМ.
Кстати необычный состав у Испании без девятки и с опорником в центре защиты.
Думаю в позиционной атаке будут переходить в 3 защитника с Бускетсом в центре. а Альба будет играть высоко.
В любом случае интересно наблюдать за командой Энрике. Он в сборной всегда что-то придумывает