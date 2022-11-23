Испания одержала самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории

Сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Таким образом, испанцы одержали свою самую крупную победу на чемпионатах мира (после разгрома сборной Болгарии со счётом 6:1 на ЧМ-1998).
|Испания7 : 0Коста-Рика
|Матч завершен
Сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Таким образом, испанцы одержали свою самую крупную победу на чемпионатах мира (после разгрома сборной Болгарии со счётом 6:1 на ЧМ-1998).
С нетерпением жду как с Германией сыграют
Ла Фурия Роха показала как надо разрывать, план Энрике сработал, мяч как приклеенный у испанцев, залетело просто всё что можно, такая безумная красота смотреть на такой футбол - наконец гранд играет как гранд и доказывает кто реально приехал за победой. Наваса по человечески жалко, самая слабая сборная в принципе, увы, не зря последними отобрались. По игре Испания Луиса должна быть в Топ4 минимум.
Что ж, не зря я так тепло отношусь к испанским клубам вот уже 30 лет! Да, не все там одного уровня, Но "Реал", "Барселона", "Севилья" "Валенсия", "Атлетико М. - это больше, чем вся серия А и АПЛ! Удивительно, что с такими сильными игроками, сборная только раз при Виссенте дель Боске стала чемпионом мира. Но зато ярко!
С нетерпением жду как с Германией сыграют
Ла Фурия Роха показала как надо разрывать, план Энрике сработал, мяч как приклеенный у испанцев, залетело просто всё что можно, такая безумная красота смотреть на такой футбол - наконец гранд играет как гранд и доказывает кто реально приехал за победой. Наваса по человечески жалко, самая слабая сборная в принципе, увы, не зря последними отобрались. По игре Испания Луиса должна быть в Топ4 минимум.
Что ж, не зря я так тепло отношусь к испанским клубам вот уже 30 лет! Да, не все там одного уровня, Но "Реал", "Барселона", "Севилья" "Валенсия", "Атлетико М. - это больше, чем вся серия А и АПЛ! Удивительно, что с такими сильными игроками, сборная только раз при Виссенте дель Боске стала чемпионом мира. Но зато ярко!
Ещё оказывается есть сб. Испании по хоккею с шайбой...аж с 1923 года☝️...самая крупная победа над турками 38:0......турки похоже кальян весь матч курили)...в раздевалке...
Ещё оказывается есть сб. Испании по хоккею с шайбой...аж с 1923 года☝️...самая крупная победа над турками 38:0......турки похоже кальян весь матч курили)...в раздевалке...