Мостовой: «Чемпионат мира – величайшее, что может быть в футболе»

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» прокомментировал победу сборной Испании над сборной Коста-Рики (7:0).

Игру «Спартака» с «Крыльями Советов» я не смотрел, ведь это игра группового раунда Кубка России, а параллельно шел матч испанцев на чемпионате мира.

Я до турнира считал, что испанцы могут побороться за титул чемпионов мира. В пятерку я их точно вносил. Любопытно, что в следующей игре Испания встретится с Германией. Немцы теоретически уже после второго тура могут поехать домой!

Некоторые футболисты говорили, что не будут смотреть чемпионат мира, потому что нашу сборную отстранили. Но как можно не смотреть такой турнир! Мундиаль – величайшее, что может быть в футболе.