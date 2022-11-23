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Мостовой: «Чемпионат мира – величайшее, что может быть в футболе»

вчера, 22:10
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания7 : 0Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу сборной Испании над сборной Коста-Рики (7:0).

Игру «Спартака» с «Крыльями Советов» я не смотрел, ведь это игра группового раунда Кубка России, а параллельно шел матч испанцев на чемпионате мира.

Я до турнира считал, что испанцы могут побороться за титул чемпионов мира. В пятерку я их точно вносил. Любопытно, что в следующей игре Испания встретится с Германией. Немцы теоретически уже после второго тура могут поехать домой!

Некоторые футболисты говорили, что не будут смотреть чемпионат мира, потому что нашу сборную отстранили. Но как можно не смотреть такой турнир! Мундиаль – величайшее, что может быть в футболе.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:09
Испанцев не смотрел,из-за предсказуемости результата,о чём не жалею.Зачем смотреть то,что предопределено? Пока ни разу не ошибся в своих предпочтениях,как и в просмотре Кубкового матча.
Boricku
Boricku
вчера в 22:17
Саша - Царь !
Гость
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