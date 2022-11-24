Куртуа — первый бельгийский вратарь, который отбил пенальти на ЧМ

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сегодня, 00:08

Вратарь сборной Бельгии отразил пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Канады.

Таким образом, Куртуа стал первым голкипером бельгийцев с 1966 года (когда начали собираться эти данные), который сумел отбить пенальти на чемпионате мира.