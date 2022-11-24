Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЧемпионат мира 2022

Куртуа — первый бельгийский вратарь, который отбил пенальти на ЧМ

сегодня, 00:08
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб КанадаКанадаМатч завершен

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отразил пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Канады.

Таким образом, Куртуа стал первым голкипером бельгийцев с 1966 года (когда начали собираться эти данные), который сумел отбить пенальти на чемпионате мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ольмо забил 100-й гол Испании на чемпионатах мира
Сегодня, 06:36
Азар сыграл в игре с Канадой 62 минуты. «Реал» его так долго не выпускал
Сегодня, 06:29
Канада повторила антирекорды Греции и Боливии
Сегодня, 06:26
У Бразилии лучший процент побед среди всех стран в истории ЧМ
Сегодня, 06:22
Коста-Рика отметилась уникальным антирекордом на ЧМ
Сегодня, 05:38
Бельгия повторила достижение Бразилии на ЧМ
Сегодня, 05:22
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:49
Тибо один из лидеров команды в самый нужный момент проявил свои лучшие качества!
протон
протон
сегодня в 01:06
Второй пенальти просто простили бельгийцам
Удар конечно был совсем не очень в исполнении Дэвиса, тем не менее Куртуа красавец. Очень прибавил в этом компоненте игры.
Канада максимально бестолково распорядилась первым таймом, просто разрывала Бельгию, но в итоге ничего, а те в чуть ли не единственном моменте забили, мастерство. Хотя что говорить, если у Канады пенальтист - Дэвис.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:32
Куртуа хорош, и номер 1 среди киперов.
2krmu8f2zzcm
2krmu8f2zzcm
сегодня в 00:24
Сегодня Бельгия просто отползла.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 