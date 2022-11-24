Куртуа — первый бельгийский вратарь, который отбил пенальти на ЧМ

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отразил пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Канады.
Таким образом, Куртуа стал первым голкипером бельгийцев с 1966 года (когда начали собираться эти данные), который сумел отбить пенальти на чемпионате мира.
Удар конечно был совсем не очень в исполнении Дэвиса, тем не менее Куртуа красавец. Очень прибавил в этом компоненте игры.
Канада максимально бестолково распорядилась первым таймом, просто разрывала Бельгию, но в итоге ничего, а те в чуть ли не единственном моменте забили, мастерство. Хотя что говорить, если у Канады пенальтист - Дэвис.
Удар конечно был совсем не очень в исполнении Дэвиса, тем не менее Куртуа красавец. Очень прибавил в этом компоненте игры.
Канада максимально бестолково распорядилась первым таймом, просто разрывала Бельгию, но в итоге ничего, а те в чуть ли не единственном моменте забили, мастерство. Хотя что говорить, если у Канады пенальтист - Дэвис.