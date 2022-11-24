«Зенит» хочет зимой купить защитника «Црвены Звезды»

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вчера, 12:39

«Зенит» намерен зимой подписать защитника «Црвены Звезды» Страхинью Ераковича.

На данный момент футболист находится в расположении сборной Сербии, которая принимает участие на чемпионате мира в Катаре. Еракович является приоритетной целью клуба из Санкт-Петербурга.

Сербский клуб наблюдает за выступлением Ераковича на мундиале в надежде продать игрока на наиболее выгодных условиях. На футболиста претендует не только «Зенит», но и ряд европейских клубов. На данный момент стоимость прав на футболиста составляет 7 миллионов евро, но сербский клуб хочет получить за защитника в несколько раз больше.

В текущем клубном сезоне игрок провел 27 матчей.