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«Зенит» хочет зимой купить защитника «Црвены Звезды»

вчера, 12:39

«Зенит» намерен зимой подписать защитника «Црвены Звезды» Страхинью Ераковича.

На данный момент футболист находится в расположении сборной Сербии, которая принимает участие на чемпионате мира в Катаре. Еракович является приоритетной целью клуба из Санкт-Петербурга.

Сербский клуб наблюдает за выступлением Ераковича на мундиале в надежде продать игрока на наиболее выгодных условиях. На футболиста претендует не только «Зенит», но и ряд европейских клубов. На данный момент стоимость прав на футболиста составляет 7 миллионов евро, но сербский клуб хочет получить за защитника в несколько раз больше.

В текущем клубном сезоне игрок провел 27 матчей.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:45
Игрок конечно хороший, перспективный, но я не понимаю, зачем этот трансфер? У Зенита сейчас 4 профильных цз, НО, скорее всего уйдёт Алип, и Ловрен не молодой, всё равно остаются 2 сильных цз по меркам РПЛ,+Сантос может в центре играть. Скроботов хорошо сыграл с ЦЗ, можно его наигрывать, а не платить 15 млн за Эраковича.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:04
По итогам очередного "ЭльГазико" вновь победил Зенит...6 матчей с Црвеной - 6 побед...за 17 лет...
Похоже на смотрины...
Защитник нужен...
Думаю у Зенита здесь по-любому "право первой ночи"..вне зависимости от сумм предлагаемые евроклубами...
ОПС
ОПС
вчера в 13:03
Сначала надо посмотреть, что он сможет показать на ЧМ, а уж потом принимать решение.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 12:46
Добрый день. В хэштеге вопрос_модератору. Отвечу сразу же на вопрос - бан был за отдельно написанный комментарий не являющийся ответом на что-либо в котором было лишь "Спасибо." Просьба воздержаться от излишне коротких комментариев. Вопрос закрыт.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:46, ред.
Если хороший,то надо покупать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:45, ред.
Какие нафик несколько раз, если спонсор один? Решат с минимадьной переплатой..
Гость
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