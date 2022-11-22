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«Челси» близок к трансферу Захаряна

вчера, 19:13

Футболист «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».

Англичане еще летом согласовали условия договора с игроком, лондонцы продолжают переговоры с «бело-голубыми» в надежде закрыть сделку в 2023 году. «Аристократы» не сомневаются, что у них получится завершить этот переход.

Захарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:08
Да , похоже что Арсен уйдёт этой зимой в Челси. Динамо нужно будет уже сейчас присматривать ему замену, хотя есть не менее талантливый, 19 летний Гагнидзе.
Хотелось бы конечно чтобы Арсен принёс ещё пользу Динамо, но если он уже сам решил, думаю что удерживать его не нужно.
Желаю Арсену что бы у него все срослось и успехов за границей.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:52
Одной ногой уже в Челси, а вторая пока зависла
pomor45
pomor45 ответ Кудвараза (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:30
Статистику бережёт, чтобы трансфер краснодарцы не зажали завышением цены. Покупатель в курсе.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
Серия одна. Повтор 112-й, на вскидку. Актёры бездарные и режиссёр никудышный.
4dnjrqykgfky
4dnjrqykgfky
вчера в 20:05
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам. (С)
lotsman
lotsman
вчера в 19:53
Сериал продолжается. Какая это серия?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:35, ред.
Кто ты инсайд ???) Фантазёр , Носов ??? Незнайка в изумрудном городе ???)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:19
Уже где то полгода близок...:))))
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