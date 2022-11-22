«Челси» близок к трансферу Захаряна

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вчера, 19:13

Футболист «Динамо» близок к переходу в «Челси».

Англичане еще летом согласовали условия договора с игроком, лондонцы продолжают переговоры с «бело-голубыми» в надежде закрыть сделку в 2023 году. «Аристократы» не сомневаются, что у них получится завершить этот переход.