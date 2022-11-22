«Челси» близок к трансферу Захаряна

Футболист «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».
Англичане еще летом согласовали условия договора с игроком, лондонцы продолжают переговоры с «бело-голубыми» в надежде закрыть сделку в 2023 году. «Аристократы» не сомневаются, что у них получится завершить этот переход.
Захарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона РПЛ.
Хотелось бы конечно чтобы Арсен принёс ещё пользу Динамо, но если он уже сам решил, думаю что удерживать его не нужно.
Желаю Арсену что бы у него все срослось и успехов за границей.
Хотелось бы конечно чтобы Арсен принёс ещё пользу Динамо, но если он уже сам решил, думаю что удерживать его не нужно.
Желаю Арсену что бы у него все срослось и успехов за границей.
А беззубые старухи их разносят по умам. (С)
А беззубые старухи их разносят по умам. (С)