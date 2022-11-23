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Вратарь сборной Японии стал лучшим игроком матча против Германии

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протон
протон
сегодня в 00:27
Японцы красавцы, сделали ещё одну сенсацию, молодцы!
Это турнир, где даже самая маленькая сборная костьми ложится, чтобы попытаться одержать победу и «натворить шуму»! А фавориты иногда недооценивают соперника и играют в полноги! Ну и удача к кому-то поворачивается лицом, а от кого-то отворачивается! Этим и прекрасны эти турниры!
амурец
амурец
сегодня в 00:05
Тут не поспоришь
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 21:04
А что Роналду и из сборной выгнали? В составе сборной Португалии его что то не наблюдаю )
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:53
Вполне заслуженно . Во многих моментах спас свою команду.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:53
Сборная за ЛГБТ проиграла. Спасибо этому человеку.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Абырвалг 3 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:40
Здравствуйте. Если брать футбольных личностей, то по правилам можно, хотя и не одобряется, если мы берём пользователей и сотрудников сайта, то нельзя. Также комментарий содержащий такое может быть за флуд если он таковым является.
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