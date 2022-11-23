Вратарь сборной Японии стал лучшим игроком матча против Германии

Вратарь сборной Японии Суичи Гонда стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против сборной Германии (2:1).
Голкипер отразил 8 ударов по воротам своей сборной.
Вратарь сборной Японии Суичи Гонда стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против сборной Германии (2:1).
Голкипер отразил 8 ударов по воротам своей сборной.
Это турнир, где даже самая маленькая сборная костьми ложится, чтобы попытаться одержать победу и «натворить шуму»! А фавориты иногда недооценивают соперника и играют в полноги! Ну и удача к кому-то поворачивается лицом, а от кого-то отворачивается! Этим и прекрасны эти турниры!
Это турнир, где даже самая маленькая сборная костьми ложится, чтобы попытаться одержать победу и «натворить шуму»! А фавориты иногда недооценивают соперника и играют в полноги! Ну и удача к кому-то поворачивается лицом, а от кого-то отворачивается! Этим и прекрасны эти турниры!