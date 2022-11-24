Витсель поделился мнением о Дзюбе

Полузащитник «Атлетико» и сборной Бельгии поделился мнением о своем экс-одноклубнике по «Зениту» .

Что помню о «Зените»? Это были очень приятные четыре с половиной года. Прекрасное время! Что больше всего понравилось? Примерно всё! Общаюсь ли с кем-то из той команды? Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.

Лучший российский футболист, с которым довелось играть в «Зените»? Полагаю, Дзюба, поскольку он разнообразен: он может и забить, и придержать мяч. Да и двигается на поле неплохо.