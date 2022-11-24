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Витсель поделился мнением о Дзюбе

вчера, 11:54

Полузащитник «Атлетико» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился мнением о своем экс-одноклубнике по «Зениту» Артеме Дзюбе.

Что помню о «Зените»? Это были очень приятные четыре с половиной года. Прекрасное время! Что больше всего понравилось? Примерно всё! Общаюсь ли с кем-то из той команды? Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.

Лучший российский футболист, с которым довелось играть в «Зените»? Полагаю, Дзюба, поскольку он разнообразен: он может и забить, и придержать мяч. Да и двигается на поле неплохо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:43
Удачи Акселю на чемпионате мира! Классно играл в Зените. После его ухода, в центре поля у Зенита до прихода Барриоса была просто дыра.
memphis
memphis
вчера в 15:51
Что понравилось больше всего? Примерно все деньги...
memphis
memphis
вчера в 15:50
Дзюба проплатил упоминание успешному напарнику?))
Beno444
Beno444
вчера в 13:04
Все это про Зенит и годы.
shlomo
shlomo ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:17
Атрибутика это общее понятие... конкретнее можно?... это может быть: шарфы, флаги, футбольная форма, значки, марки, брелоки и прочее....
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:09, ред.
Если вкратце: "Что помню о «Зените»? Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.
Дзюба может и забить, и придержать мяч и двигается на поле неплохо."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336625/vitsel-aksel-zenit 24.11.2022
А движения у Дзюбы хоть отбавляй!) Впрочем может быть Витсель совсем другое имел ввиду?!)))
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 12:03
"Понравилось всё. Не общаюсь ни с кем".
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:02
"атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца." - это в правилах добавилось после внесения изменений.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:57
Витя об Артеме вспомнил потому что он крупный легко запомнить!
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