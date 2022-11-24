Витсель поделился мнением о Дзюбе

Полузащитник «Атлетико» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился мнением о своем экс-одноклубнике по «Зениту» Артеме Дзюбе.
Что помню о «Зените»? Это были очень приятные четыре с половиной года. Прекрасное время! Что больше всего понравилось? Примерно всё! Общаюсь ли с кем-то из той команды? Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.
Лучший российский футболист, с которым довелось играть в «Зените»? Полагаю, Дзюба, поскольку он разнообразен: он может и забить, и придержать мяч. Да и двигается на поле неплохо.
Дзюба может и забить, и придержать мяч и двигается на поле неплохо."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336625/vitsel-aksel-zenit 24.11.2022
А движения у Дзюбы хоть отбавляй!) Впрочем может быть Витсель совсем другое имел ввиду?!)))
Дзюба может и забить, и придержать мяч и двигается на поле неплохо."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1336625/vitsel-aksel-zenit 24.11.2022
А движения у Дзюбы хоть отбавляй!) Впрочем может быть Витсель совсем другое имел ввиду?!)))