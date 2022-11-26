Ловчев: «У ван Гала скучная сборная Нидерландов и скучный футбол»

Бывший футболист «Спартака» оценил игру сборной Нидерландов на чемпионате мира.

Давно пришел к выводу, что команда такая же, как ее главный тренер. У ван Гала скучная команда и скучный футбол. А вот как играет «Аякс» — совершенно другой футбол. Они вместе с Гвардиолой насаждали в мире интересную игру. А сейчас смотришь — ван Гал сидит скучный на лавочке, и команда такая же скучная. Но это не значит, что мастера не смогут сыграть хорошо, когда нужно. Нидерланды однозначно пройдут.

Игроки в решающий момент еще и сами настраиваются. Они выходят на поле и продают себя всему миру. А голландский футбол это голландский футбол.