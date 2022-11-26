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Ловчев: «У ван Гала скучная сборная Нидерландов и скучный футбол»

вчера, 12:01

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру сборной Нидерландов на чемпионате мира.

Давно пришел к выводу, что команда такая же, как ее главный тренер. У ван Гала скучная команда и скучный футбол. А вот как играет «Аякс» — совершенно другой футбол. Они вместе с Гвардиолой насаждали в мире интересную игру. А сейчас смотришь — ван Гал сидит скучный на лавочке, и команда такая же скучная. Но это не значит, что мастера не смогут сыграть хорошо, когда нужно. Нидерланды однозначно пройдут.

Игроки в решающий момент еще и сами настраиваются. Они выходят на поле и продают себя всему миру. А голландский футбол это голландский футбол.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:06
Женя жжёт.....
drug01
drug01
вчера в 12:58
Раньше у них был иной футбол
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:40
Пока голландцы, действительно, невероятно скучны! Ждал от них более искромётного и атакующего футбола. Ван Гал, конечно, великий тренер, но с таким тягомотным футболом до Кубка Мира ему, за которым его сборная приехала по его же словам, как до Марса! Но думаю, Голландия ещё безусловно прибавит и, конечно, из группы выйдет, в этом сомнений нет. С Сенегалом им повезло забить в концовке 2 мяча, а вот вчера с Эквадором, Голландия уже отскочила, когда в концовке эквадорцы попали в перекладину из убойной позиции. Проиграй вчера Голландия и всё для них намного бы усложнилось. Хотя, в любом случае, им в 3 матче надо просто обыграть разочаровавший всех Катар, который первым официально покидает Турнир. Хотя, кто знает, может хозяева мундиаля, захотят громко хлопнуть дверью перед своими болельщиками и выйдут против голландцев, как на последний матч жизни. Хотелось бы на это надеяться, а не на лёгкий гол Голландии в начале и последующей засушкой игры, превращающей её в унылое зрелище.
5694ug2pakwm
5694ug2pakwm
вчера в 12:38
Голландия ровно с таким же футболом дошла до 1/2 на ЧМ-2014, так что и тут может получиться, если повезет с соперником по четвертьфиналу.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:25
Эх, Серафимыч! А кому сейчас весело...
Capral
Capral
вчера в 12:12
У ван Гала всегда был такой футбол. Незря, он получил 0:7 от Лобана, а спустя 14 лет, с позором был изгнан из Баварии...
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