Президент РПЛ назвал лучшего игрока чемпионата России

Президент РПЛ поделился мнением о том, кого считает лучшим футболистом первой половины сезона чемпионата России.

Я бы говорил о первой части чемпионата — матчи свежи в памяти, много ярких открытий. Выделил бы Квинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на ЧМ -2022. Также много ярких имен в этом году — Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звезды, интересные аудитории.