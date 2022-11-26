Президент РПЛ назвал лучшего игрока чемпионата России

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о том, кого считает лучшим футболистом первой половины сезона чемпионата России.
Я бы говорил о первой части чемпионата — матчи свежи в памяти, много ярких открытий. Выделил бы Квинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2022. Также много ярких имен в этом году — Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звезды, интересные аудитории.
Что конечно неумаляет заслуг Квинси в данном сезоне...
Думаю 8 из 10-ти забугорных тренера всё же выбрали бы Малкома а не Квинси...коль стоял бы выбор...
Что конечно неумаляет заслуг Квинси в данном сезоне...
Думаю 8 из 10-ти забугорных тренера всё же выбрали бы Малкома а не Квинси...коль стоял бы выбор...