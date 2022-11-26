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Президент РПЛ назвал лучшего игрока чемпионата России

вчера, 08:21

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о том, кого считает лучшим футболистом первой половины сезона чемпионата России.

Я бы говорил о первой части чемпионата — матчи свежи в памяти, много ярких открытий. Выделил бы Квинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2022. Также много ярких имен в этом году — Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звезды, интересные аудитории.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 10:24
Голландцы уже жалеют, что не пригласили его в свою тусклую сборную
Gahi
Gahi
вчера в 09:20
Чисто субъективное мнение, у каждого свой герой.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:10
О зенитовских легионерах почему-то забыл.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 09:07
Это мнение отдельного лица и только, многие так не считают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:05, ред.
Малком покруче...побыстрее...
Что конечно неумаляет заслуг Квинси в данном сезоне...

Думаю 8 из 10-ти забугорных тренера всё же выбрали бы Малкома а не Квинси...коль стоял бы выбор...
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 08:46
Промес хорош
KATARINE1
KATARINE1
вчера в 08:44
Их много в РПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:35
Промес однозначно,поко он лучший!
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