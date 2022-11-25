Червиченко: «Месси мне в плане восприятия нравится больше, чем Роналду»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналду — один из величайших футболистов нынешних времён. Но лично я им не восхищаюсь. Мне больше нравится Месси — просто в плане восприятия.
Мне кажется, что Роналду и португальцам теперь будет сложнее. Все видели придуманный пенальти в матче с Ганой. Не очень понятно, почему судья не пошёл смотреть VAR. Думаю, что не очень большой, но скандал будет. В следующих эпизодах ему будет доставаться больше, а свистеть на нём будут меньше.