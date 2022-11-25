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Червиченко: «Месси мне в плане восприятия нравится больше, чем Роналду»

вчера, 23:59

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду — один из величайших футболистов нынешних времён. Но лично я им не восхищаюсь. Мне больше нравится Месси — просто в плане восприятия.

Мне кажется, что Роналду и португальцам теперь будет сложнее. Все видели придуманный пенальти в матче с Ганой. Не очень понятно, почему судья не пошёл смотреть VAR. Думаю, что не очень большой, но скандал будет. В следующих эпизодах ему будет доставаться больше, а свистеть на нём будут меньше.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:26
Нравятся девочки и Червь в них, видимо, не знает толк).
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:01
Роналду это 73о и отстой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:24
А мне оба не нравятся,но отношусь к ним с уважением!
salleeh
salleeh
сегодня в 01:41, ред.
Пенальти на Роналду в никакое сравнение не идёт с ЗМ, который получил в 2021 году Месси. А так, в плане красоты футбола, Роналду конечно на высоте. Месси — пони тоже кони….
Wolverine Beast
Wolverine Beast
сегодня в 01:25
Роналду зверь, а Месси гений.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:30
Тут не поспоришь
амурец
амурец ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:23
Ну разговор зашел о липовом пенальти и о Месси с Роналду так наверное надо оба пенальти осветить ведь оба забили именно с пенальти
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:18
Ну это же не Месси заработал тот пенальти..
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Ну если начал про придуманный пенальти говори тогда и про придуманный пенальти с Саудовской Аравией, а то как то однобокое суждение
Elliada
Elliada
сегодня в 00:16
Сейчас Роналду пЛОХ. Гнать его с команды
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:15
Замыкатель и созидатель
протон
протон
сегодня в 00:09
Роналду лучший в завершении голевых атак, а Месси лучший командный футболист и в организации голевых ситуаций
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:09
Месси или Роналду, быть или не быть?
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