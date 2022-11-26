Роднина: «Кто хочет посмотреть хороший футбол, придёт на стадион без пива»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не считает, что запрет продажи пива на стадионах ЧМ-2022 может помешать людям ходить на футбол.
Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Стало меньше людей на стадионе? Нет. Если люди хотят посмотреть хороший футбол, они придут на стадион и без пива. Если они хотят напиться, то пойдут и купят алкоголь. Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать.
сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.
_______________________
Немудрено после этого продавить закон о фан айди.
сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.
_______________________
Немудрено после этого продавить закон о фан айди.