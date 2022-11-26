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Роднина: «Кто хочет посмотреть хороший футбол, придёт на стадион без пива»

сегодня, 01:11

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не считает, что запрет продажи пива на стадионах ЧМ-2022 может помешать людям ходить на футбол.

Разве ЧМ-2022 стал хуже после запрета пива? Стало меньше людей на стадионе? Нет. Если люди хотят посмотреть хороший футбол, они придут на стадион и без пива. Если они хотят напиться, то пойдут и купят алкоголь. Футбол и спорт существуют не для того, чтобы выпивать.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:22
))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:54
Роднина не может не знать что наш футбол и становится "хорошим" после 3-й...или 4-й кружки.....
Mangur
Mangur
сегодня в 02:49
Соглашусь с Ириной. Не страшных женщин, есть маоо водки. Так и с фудболом, чем хуже футбол, тем больше пива.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 02:36
А мне нравиться в театре в антракте коньячку хлопнуть стакан-другой ...
karnager
karnager ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:08
пиво запретили, но драгс нет)
протон
протон ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 01:43
Ирина Роднина: «Российский футбол разве можно смотреть, зачем? Моя нелюбовь к нему длится 73 года» Мне и некоторые другие виды спорта не нравятся.
сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.
_______________________
Немудрено после этого продавить закон о фан айди.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 01:34
Роднина: надо выбирать между футболом и алкоголем, вот я выбрала и на футбол не хожу.
протон
протон
сегодня в 01:19
Что-то сомневаюсь, что уважаемая Ирина Константиновна хоть когда-то, хоть раз была на матче такого уровня, ведь недавно признавалась, что не очень любит футбол из-за чего-то там, а тут какие-то рассуждения ...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:16
Шум подняла пивная компания.
протон
протон
сегодня в 01:16
На 60-тысячном стадионе дикторы объявили явку в 68500 зрителей. Сдается мне, пиво запретили не во всех помещениях стадионов.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:16
На наш отечественный футбол без пузыря больно смотреть!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:14
Пиво можно попить в номере отеля.
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